Espana agencias

Sira Rego defiende "convertir la pedagogía del consentimiento en eje de una educación feminista"

Por Newsroom Infobae

Guardar

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha asegurado este sábado que "el sistema patriarcal educa a las mujeres en el sometimiento, en el silencio y la deuda afectiva". Por eso, la ministra ha defendido "convertir la pedagogía del consentimiento en eje de la educación feminista".

Para Rego, que ha participado esta tarde en el debate '¿Por qué tenemos que tomarnos en serio la violencia sexual?', en ManiFiesta, en Ostende (Bruselas), "uno de los riesgos más presentes hoy en las instituciones es reducir la violencia sexual a un asunto técnico o jurídico". En esta línea, ha apelado a "hacer una lectura política radical, que transforme las relaciones de poder y acaben con los pactos de silencio que sostienen la impunidad".

Según la titular de Juventud e Infancia, la violencia sexual "no es una desviación del sistema, sino un producto del mismo". En este sentido, ha subrayado que "los hombres que cometen agresiones sexuales no son monstruos ni enfermos, sino productos del patriarcado". Se trata, para Rego, de "una verdad incómoda, porque presentar al agresor como una excepción o un error del sistema, es una estrategia del propio sistema para no asumir su responsabilidad estructural".

"Desde el Ministerio de Juventud e Infancia no trabajamos simplemente en proteger a las personas jóvenes, sino que trabajamos por garantizar que puedan construir sus vínculos desde la autonomía, la dignidad y el deseo compartido", ha asegurado.

Además, durante la jornada de este sábado, Rego ha mantenido un encuentro con la diputada y miembro de la Comisión de Infancia en el Parlamento de Bruselas, María Soledad Revelo. También se ha reunido con la secretaria de Internacional y Cooperación de CCOO, Cristina Faciaben, la responsable de Asuntos Europeos de la Secretaría de Internacional y Cooperación de CCOO, Fátima Aguado, y el responsable de América Latina y Cooperación de la Secretaría de Internacional y Cooperación de CCOO, Félix Ovejero.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Comunidad de Madrid anuncia acciones legales contra actos violentos como la protesta en la penúltima etapa de la Vuelta

Comunidad de Madrid anuncia acciones

El Gobierno tilda de "calumniosos" los comentarios de Netanyahu contra Sánchez e insiste en negar antisemitismo

El Gobierno tilda de "calumniosos"

PP pide que Perelló exponga al Congreso la memoria del CGPJ, pero renuncia a llamar a García Ortiz por no dejar su cargo

PP pide que Perelló exponga

El PP refuerza su equipo económico con cinco nuevos coordinadores de área dependientes de Alberto Nadal

El PP refuerza su equipo

Pilar Alegría asegura que España es un referente en inclusión y autonomía de las personas con discapacidad

Pilar Alegría asegura que España
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una limpiadora encadena un contrato

Una limpiadora encadena un contrato de interina por vacante durante tres años porque la Xunta no convoca oposición: la Justicia la reconoce como indefinida

¿Son los coches más caros ahora que antes? Un experto resuelve la duda

Un grupo de unos 20 manifestantes cortan la etapa de la Vuelta a España: los ciclistas logran esquivarlos

Un trabajador con dolor de espalda pide un cambio de puesto y es obligado en su lugar a jubilarse: la justicia ordena su reincorporación

Las tres infracciones contra agentes de policía que pueden ser sancionadas con hasta 30.000 euros

ECONOMÍA

Unos propietarios de un piso

Unos propietarios de un piso de lujo en París creen que su inquilino es un piloto que gana 30.000 euros al mes, pero no era así: lo subarrendaba en Airbnb

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 4 de este 13 septiembre

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

Finiquito o indemnización por despido: cuáles son las diferencias y cuánto debes cobrar si renuncias o te despiden del trabajo

Gonzalo Bernardos, economista: “No os dejéis engañar por charlatanes de feria que dicen que con un salario 2.000 euros han podido comprar 6, 8 o 17 pisos”

DEPORTES

Previa de LaLiga: Atlético de

Previa de LaLiga: Atlético de Madrid vs Villarreal

Real Oviedo sueña con su primera victoria fuera de casa contra Getafe

Sevilla recibe al Elche en la Jornada 4 de LaLiga: datos y estadísticas previo al partido

Se retiran los siete jugadores de ajedrez israelíes que iban a participar en el Open de Sestao

La UEFA dice no al partido Villarreal - FC Barcelona en Miami, aunque iniciará una ronda de consultas