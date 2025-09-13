Espana agencias

Pradales mantendrá este viernes un encuentro institucional con Salvador Illa, de visita en Euskadi

El lehendakari, Imanol Pradales, mantendrá el viernes, día 19, un encuentro institucional con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de visita en Euskadi, según han confirmado fuentes de Lehendakaritza a Europa Press.

Esta reunión entre ambos presidentes, que se producirá en el Palacio de Ajuria Enea en Vitoria, se enmarca dentro del viaje que realizará ese día al País Vasco el presidente de la Generalitat.

A primera hora, Illa mantendrá un encuentro con el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, en la capital alavesa, donde luego visitará el Ayuntamiento y se reunirá con la alcaldesa, Maider Etxebarria, según han precisado, por su parte, fuentes socialistas.

Posteriormente, está prevista la participación de Illa en un desayuno informativo en Vitoria, en el que será presentado por la propia Maider Etxebarria. Tras esa cita tiene intención de visitar Mondragon junto con el vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres.

La agenda de Illa concluirá con la reunión con el Lehendakari, Imanol Pradales, que le recibirá en el Palacio de Ajuria Enea, un encuentro que se produce después del que mantuvieron ambos en enero en Barcelona.

En esta cita, Illa y Pradales coincidieron en la necesidad de reforzar "la presencia y el papel" de Cataluña y Euskadi en la Unión Europea (UE) e incidieron en la importancia de que el catalán y el euskera sean lenguas oficiales en las instituciones europeas.

En ese encuentro también abordaron otras cuestiones de interés común como la colaboración entre los ejes Atlántico y Mediterráneo, los modelos de distribución del poder económico y financiero, la gestión migratoria, el sistema sanitario, la política lingüística y la seguridad.

