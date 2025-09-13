Espana agencias

Piden cuatro años de prisión para tres acusados de tener una plantación de cannabis en Noez (Toledo)

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Toledo va a juzgar el próximo martes, 16 de septiembre, a tres acusados de tener una plantación indoor de cannabis en la localidad toledana de Noez, para los que la Fiscalía pide cuatro años de cárcel y el pago de una multa de 98.684 euros, para cada uno de ellos.

Tal y como expone la Fiscalía en su escrito de acusación, el día 22 de diciembre de 2020, los acusados, F.J.C.M. A.R.A. y A.H.C. puestos de común acuerdo, con el ánimo de obtener un ilícito beneficio, poseían en la vivienda situada en la localidad de Noez (Toledo), una plantación indoor de cannabis.

Tras el registro efectuado en la vivienda, el citado día, por agentes de la Guardia Civil, fueron incautadas 732 plantas de cannabis sativa en avanzado estado de floración.

Sustancias que poseían los acusados con la intención de suministrar a terceras personas y que podrían haber alcanzado en el mercado ilícito el valor de 49.342, 22 euros.

En el registro también se incautaron 31 reactancia de 600W, ocho garrafas de abono, 49 focos de luz, un depósito de agua, cuatro ventiladores, tres Split de aire acondicionado, cinco tubos corrugados con filtro de carbono, dos sacos de abono, cuatro tubos de extracción, un climatizador doble, una nevera llena de focos de iluminación, un testador de pH azul, tres bidones de fertilizantes y 120 macetas sin plantas, todos elementos dedicados exclusivamente al cuidado y mantenimiento de las plantas.

