López (PSOE) da "una lección de 'Barrio sésamo' al PP": "Se pueden condenar ataques de Hamás y el genocidio en Gaza"

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha dado "una lección de 'Barrio sésamo' al PP" para ejemplificar que "se pueden condenar los ataques de Hamás y el genocidio en Gaza" a la vez.

Así lo ha expresado López en el acto de inauguración de la nueva sede del PSOE, ubicada en el distrito de San Blas-Canillejas, en el que ha criticado la negativa a lo largo de la semana del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, para calificar las muertes en Gaza como un "genocidio".

"Al señor Almeida habría que explicarle que se puede decir que hace un siglo hubo un genocidio y que ahora hay otro genocidio. Se llama coherencia; se llama apostar por los derechos humanos; se llama apostar por la convivencia", ha remarcado López.

En este sentido, el secretario general del PSOE-M ha incidido en que se puede "estar en el lado correcto de la historia o no estar" y en que "se puede condenar el ataque de Putin a Ucrania y condenar el ataque de Netanyahu a Palestina", así como "el asesinato de un 'influencer' de extrema derecha", en referencia a Charlie Kirk.

Por último, López ha resumido que el balance de la semana, en la que se han producido tanto el Debate del Estado de la Región como el de la Ciudad, es que Almeida no condena el genocidio en Gaza y que Ayuso da más pruebas de que vive en un ático pagado con dinero defraudado a Hacienda".