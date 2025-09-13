El PP renueva las presidencias y las estructuras del partido en Tarragona, Girona y Vizcaya

El Comité Ejecutivo Nacional del PP aprobará este próximo lunes la renovación de las presidencias y las estructuras del partido en las provincias de Tarragona, Girona y Vizcaya.

La formación ha explicado en una nota de prensa que los actuales presidentes provinciales en estas tres circunscripciones han comunicado a la dirección nacional su intención de dar "un paso a un lado" para abrir una nueva etapa e impulsar la renovación de sus organizaciones mediante la constitución de comisiones de gobierno.

En el caso de Vizcaya, la nueva presidenta de esta comisión de gobierno será Amaya Fernández con Santiago López como secretario general, mientras que en la provincia de Tarragona, Maria Mercè Martorell ostentará la presidencia con Rafael Luna ejerciendo de secretario general. Por su parte, en Girona, Daniel Ruiz asumirá la responsabilidad de presidir el partido a nivel provincial.

El objetivo declarado de la organización consiste en "revitalizar la estructura del partido para tener a toda la organización preparada de cara a las próximas convocatorias electorales", así como "seguir consolidando y ampliando" el proyecto político del PP en Cataluña y el País Vasco.

La dirección nacional del PP ha expresado su agradecimiento a los presidentes salientes de Vizcaya, Girona y Tarragona -Raquel González, Jaume Veray y Mario García, respectivamente- por "su generosidad, responsabilidad, valentía y enorme dedicación".

Especialmente, ha incidido el PP, por haber mostrado esas cualidades en unas provincias en las que "representar el proyecto del Partido Popular requiere un firme compromiso con los valores del constitucionalismo y la igualdad de los españoles".