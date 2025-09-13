Espana agencias

Belarra y Montero participan en la protesta contra Israel en Cercedilla, donde la Vuelta ha tenido que ser desviada

Por Newsroom Infobae

Ione Belarra e Irene Montero, junto a otros integrantes del Consejo Ciudadano Estatal y militantes de Podemos, han participado esta tarde en las protestas contra el genocidio de Israel en Palestina a la altura de Cercedilla (Madrid), donde La Vuelta ha tenido que ser desviada.

La organización de la Vuelta decidió desviar la etapa a su paso por Cercedilla por las protestas a favor de Palestina y la caravana no circuló por el centro del municipio que fue cortado por los manifestantes. Los corredores bordearon la localidad y siguieron por la carretera de Los Molinos.

Esta mañana, la líder de Podemos, Ione Belarra, hizo un llamamiento a la sociedad para que hubiera un "desborde" de movilización que provoque el boicot de la etapa final de la Vuelta ciclista a España, que llega este domingo a la ciudad de Madrid, y avanzó que participaría junto con otros dirigentes del partido en las protestas propalestinas convocadas durante este sábado en el recorrido de la Vuelta.

CORTE A 18 KILÓMETROS DE META

Posteriormente un grupo de unos 100 manifestantes intentó ocupar la carretera al paso de la caravana de la Vuelta y los corredores tuvieron que esquivarlos para poder continuar la carrera.

El incidente ocurrió en la carretera a la altura del cruce de Becerril de la Sierra, a unos 18 kilómetros de meta, cuando al paso de los corredores los manifestantes salieron a cortar la carrera con una sentada.

La protesta bloqueó el centro de la calzada al paso de los ciclistas del grupo del mallot rojo, en el que se encontraba Jonas Vingegaard.

El grupo de corredores en cabeza tuvo que pasar por los laterales de la calzada, mientras los coches y motos quedaron bloqueados durante unos instantes.

La policía retuvo a los manifestantes y evitó que detuviesen la Vuelta por completo.

El altercado, que no se saldó con mayores incidentes, no impidió que el resto de la etapa hasta el final se disputase con normalidad y el danés Jonas Vingegaard se impuso en la cima de la Bola del Mundo.

