Espana agencias

Sumar Galicia acusa a la Xunta de "sembrar racismo" con la creación de centros específicos para menores migrantes

Por Newsroom Infobae

Guardar

Movemento Sumar Galicia ha acusado a la Xunta de Galicia de "sembrar racismo y aporofobia" con la decisión de crear recursos y centros específicos para la acogida de menores migrantes.

En un comunicado, rechazan "rotundamente" la intención del Gobierno gallego, que consideran que "no solo vulneraría derechos fundamentales de los menores, sino que evidencia una estrategia política irresponsable al sembrar racismo y aporofobia para esconder años de recortes y abandono de los servicios sociales".

El secretario general de la organización, Paulo Carlos López, ha acusado a la Xunta de "disfrazar como solución lo que consideran una maniobra segregadora y discriminatoria". "Ningún niño puede ser tratado como ciudadano de segunda por razón de origen, raza o nacionalidad y que los migrantes no necesitan compasión; necesitan que se les respeten sus derechos, exactamente igual que a cualquier niño gallego", denuncia.

Además, acusa al Ejecutivo autonómico de llevar más de 15 años "privatizando, recortando y degradando los servicios sociales" y de utilizar a la infancia de migrantes como "chivo expiatorio y como arma política para confrontar con el Estado", algo que consideran "vergonzoso y desleal". "Es de ser malas personas, casi una traición a la decencia humana más básica de quien más necesita la protección de la administración gallega", apunta.

Asimismo, censuran que la Xunta no respeta la normativa europea, la Constitución o la legislación estatal que "son claras en sus objetivos de políticas interculturales que favorezcan la convivencia y aseguran la integración, igualdad y no discriminación".

Consideran que la propuesta de la Xunta va "justo en el sentido contrario" y que "abriría la puerta a políticas racistas, a la exclusión social y a la aporofobia institucionalizada". Por ello, exigen la retirada "inmediata" de una medida que tachan de "indecente", así como la creación de plazas públicas suficientes para garantizar una acogida digna y el cumplimiento estricto de las obligaciones legales en materia de protección de menores y políticas migratorias.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Prisión comunicada sin fianza para la mujer que provocó la muerte de su hija por inhalar gas en La Palma

Infobae

Díaz pide que administraciones "se den la mano" y "dejen las riñas" tras los fuegos: "La política útil es esto"

Díaz pide que administraciones "se

Feijóo acusa a Sánchez de "secuestrar" la nación: "Hay que rebelarse cuando un Gobierno comete anomalías"

Feijóo acusa a Sánchez de

Feijóo condena el asesinato de Charlie Kirk: "El deber de un demócrata es alzar la voz y condenar la violencia siempre"

Feijóo condena el asesinato de

La Delegación del Gobierno traslada a la Fiscalía la campaña de Vox en Baleares por presunto delito de odio

La Delegación del Gobierno traslada
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Albares convoca a la encargada

Albares convoca a la encargada de negocios de Israel tras las declaraciones de Netanyahu

Una broma que acaba mal: un camionero es apuntado con una pistola de balines y el acusado termina detenido

Esta fruta tiene efectos antidepresivos y previene problemas cardiovasculares, según un estudio de la Universidad de Verona

Quién es Gan Pampols, el exmilitar destituido por Mazón tras su trabajo en la reconstrucción de la dana

Carlos Jaramillo, médico: “Estas grasas son fundamentales para la función celular y la absorción de vitaminas”

ECONOMÍA

El Gobierno lanzará un portal

El Gobierno lanzará un portal de vivienda asequible con 100.000 pisos de alquiler: los primeros se ubicarán en los territorios más tensionados

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 12 septiembre

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Rescinden el contrato y ordenan el desalojo de la inquilina de una vivienda social: la acusan de no usarla como hogar principal

Adriana Carvajal, experta en empleo y extrabajadora de LinkedIn: “Si te preguntan por expectativas salariales no des un número cualquiera”

DEPORTES

Sevilla recibe al Elche en

Sevilla recibe al Elche en la Jornada 4 de LaLiga: datos y estadísticas previo al partido

Previa de LaLiga: Getafe vs Real Oviedo

Se retiran los siete jugadores de ajedrez israelíes que iban a participar en el Open de Sestao

La UEFA dice no al partido Villarreal - FC Barcelona en Miami, aunque iniciará una ronda de consultas

El Metropolitano será sede de la Champions 2027 por segunda vez en la historia