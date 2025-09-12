Espana agencias

Sira Rego denuncia que la UE llega "tarde y mal" con Gaza y exige llamar "las cosas por su nombre": "Es un genocidio"

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha denunciado que la Unión Europea (UE) llega "tarde y mal" tras el anuncio de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, de suspender parcialmente el acuerdo comercial con Israel, y ha exclamado "llamar las cosas por su nombre": "Es un genocidio".

Así se ha pronunciado la ministra que en la tarde de este viernes ha participado desde París en el debate 'Palestina. ¿Cómo detener el genocidio y la colonización?', donde ha subrayado que ante "el genocidio, que es total, no cabe una ruptura parcial"

Del mismo modo, ha lamentado que, pese a las "reiteradas peticiones" del Gobierno español ante la Comisión Europea, la UE "no ha movido un dedo y ahora, casi dos años después de que el Estado genocida de Israel comenzase a exterminar a la población palestina, la respuesta es completamente insuficiente".

Para la titular de Juventud e Infancia, "la UE debería haber activado hace mucho tiempo todos los mecanismos de presión para detener el genocidio". "Ruptura total de relaciones, sanciones y garantizar que a Gaza entre la ayuda humanitaria", según ha citado.

Rego también ha recordado que el Gobierno de Israel ha vetado tanto su entrada en el país como la de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y ha afirmado que "es inaceptable que la UE siga manteniendo relaciones ante la prohibición de Israel de vetar la entrada en su país de dos ministras de un gobierno de la UE".

La ministra, que ha estado acompañada, entre otras, por la embajadora de Palestina en Francia, Hala Abou Assira, ha afirmado que "el Estado genocida de Israel ha perdido toda la credibilidad" y que "sus intentos por criminalizar las protestas contra el genocidio son las respuestas propias de un gobierno autoritario que no tiene la menor intención de que cese la violencia".

"EJEMPLO DE ESPAÑA"

Rego también ha señalado que espera más países de la UE sigan "el ejemplo de España" y ejerzan "todas las medidas de presión a su alcance" para "frenar el genocidio en Gaza".

En este sentido, la titular de la cartera de Juventud e Infancia ha trasladado a la embajadora de Palestina en Francia "el apoyo de España al pueblo palestino" y ha asegurado que "el Estado de Israel ha despreciado de manera sistemática el derecho internacional y los derechos humanos en Palestina".

En este sentido, Rego ha manifestado a Abou que "es incomprensible el silencio y la inacción de la Comisión Europea", en contraposición a "las movilizaciones masivas que se están dando en España y a lo largo del mundo en defensa de la paz y los derechos humanos".

Durante el día de hoy, Rego ha mantenido encuentros también con el Embajador de España ante la UNESCO, Miquel Iceta, y el Embajador de España en la República Francesa, Victorio Redondo.

