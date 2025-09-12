Espana agencias

Santiago (IU) pide a Tellado que "deje de hacer el fascista" y "llamar a la violencia" como si fuera el MAGA de España

Por Newsroom Infobae

El portavoz de IU en el Congreso, Enrique Santiago, ha exigido este viernes al secretario general del PP, Miguel Tellado, que "deje de hacer el fascista y de llamar a la violencia" y a su partido que deje de "operar como una célula" del movimiento trumpista 'Make America Great Again' (MAGA) en España, pues considera que su 'número dos' se ha convertido en el "primer apologeta y propagandista" del presidente estadounidense, Donald Trump.

Así lo ha afirmado en una rueda de prensa en el Congreso, al ser preguntado sobre la reacción del dirigente 'popular' tras el asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk. "¿Qué pasaría en España si una persona de ultraderecha asesinara a tiros a un activista de izquierdas? ¿Qué pasaría si un ciudadano español de piel blanca asesinara a una mujer de procedencia extranjera y otro color de piel?", se preguntó Tellado.

Santiago ha empezado recalcando que "la violencia política es rechazable y condenable siempre" y, a renglón seguido, ha tachado de "inaceptable" que el PP "opere como una célula del movimiento MAGA en España" y haga de "apologeta" de Trump y su tesis de que la izquierda es la responsable de esa violencia, olvidando que también se ha asesinado a miembros del Partido Demócrata.

CAMINO DE UN ESTADO FALLIDO

Tras apuntar que Estados Unidos va camino de convertirse en un "Estado fallido", Santiago ha recordado a Tellado que en Europa ya ha habido asesinatos de personas de izquierdas a manos de ultras, citando de los abogados de Atocha, o los jóvenes Yolanda González, Carlos Palomino o Guillen Aguyó. También ha mentado el caso del conocido como 'rey del cachopo', "español falangista blanco", que asesinó y descuartizó a su expareja, una mujer "negra".

Lo que pasa en España cuando suceden estas cosas, ha explicado Santiago, es que la ciudadanía no pide "vengan", sino "justicia" porque la ciudadanía demócrata cree en la resocialización y no en la pena de muerte. "Para nosotros el mejor castigo es que dejen de ser asesinos y dejen de ser fascistas", ha apostillado.

En este contexto, Santiago ha señalado que estas afirmaciones de Tellado se producen días después de que abogara por "empezar a cavar la fosa del Gobierno". "Deje de hacer el fascista y de llamar a la violencia", le ha reclamado.

Además, ha incidido en que el PP debería "contribuir a la tranquilidad". "Porque la violencia en estos momentos en España, quien la está padeciendo claramente, son todas las personas que no se identifican con la derecha y con la ultraderecha. Que me lo digan a mí", ha apostillado.

