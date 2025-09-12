Espana agencias

Robles recuerda que presentar presupuestos es obligación constitucional igual que lo renovar el CGPJ, y el PP incumplió

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha recordado este viernes que la Constitución obliga a presentar un proyecto de Presupuestos Generales del Estado, pero también obligaba a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el PP la incumplió durante años.

"Esas obligaciones obligan a todos", ha indicado Robles en una entrevista concedida a Espejo Público, recogida por Europa Press, donde ha lamentado que los Presupuestos "se quieren utilizar como una herramienta contra el Gobierno".

La ministra de Defensa, jueza de profesión, ha insistido en que "hay que cumplir la Constitución", pero en España "hay un incumplimiento bastante general de muchos preceptos" de la Carta Magna, sin entrar en más detalles. En esta línea, ha censurado a los partidos que han adelantado su rechazo a un eventual proyecto de Presupuestos "sin saber siquiera las partidas".

