Espana agencias

Puigdemont (Junts) critica la visión de Illa de Cataluña: "La quiere dependiente y sometida"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha sostenido este viernes que él y el presidente de la Generalitat tienen puntos de vista muy diferentes sobre Cataluña, y ha asegurado: "La quiero independiente y libre, y él la quiere dependiente y sometida".

Lo ha dicho en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, en respuesta a unas declaraciones de Illa en que aseguraba que constataron, en su reunión en Bélgica, los "puntos de vista muy distintos de Cataluña" que tienen.

Puigdemont ha asegurado que tienen posiciones contrarias en ámbitos como el deber de que todo el mundo sepa catalán, la financiación, los impuestos, la gestión de infraestructuras como puertos, aeropuertos o el sistema de Rodalies, y ha afirmado que la lista es "mucho más larga".

"Quiero una Cataluña que pueda recaudar, administrar y gestionar todos los impuestos que pagan sus habitantes. Él quiere que sea el Estado el que decida cómo se reparte el dinero de los catalanes", ha expresado, a la vez que ha dicho que Illa no quiere que se rebaje la presión fiscal.

También ha defendido un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y unas pensiones propias para Cataluña, y que las selecciones deportivas catalanas compitan a nivel internacional: "Él quiere a las selecciones españolas en nuestros estadios y pabellones", ha contrapuesto.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Feijóo acusa a Sánchez de "polarizar" y "secuestrar" la nación: "Hay que rebelarse cuando un Gobierno comete anomalías"

Feijóo acusa a Sánchez de

Feijóo critica la actitud del Gobierno ante las protestas propalestinas en la Vuelta Ciclista a España

Feijóo critica la actitud del

Sira Rego defiende "convertir la pedagogía del consentimiento en eje de una educación feminista"

Sira Rego defiende "convertir la

Comunidad de Madrid anuncia acciones legales contra actos violentos como la protesta en la penúltima etapa de la Vuelta

Comunidad de Madrid anuncia acciones

El Gobierno tilda de "calumniosos" los comentarios de Netanyahu contra Sánchez e insiste en negar antisemitismo

El Gobierno tilda de "calumniosos"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Europa refuerza la frontera con

Europa refuerza la frontera con Rusia con el foco en el flanco oriental: cazas, buques y un muro de drones para plantar cara a Putin

El CIS confirma el debate político por el control de los incendios: un 45% de votantes del PP y un 49% de Vox quieren que el Gobierno asuma esta gestión autonómica

Una limpiadora encadena un contrato de interina por vacante durante tres años porque la Xunta no convoca oposición: la Justicia la reconoce como indefinida

¿Son los coches más caros ahora que antes? Un experto resuelve la duda

Un grupo de unos 20 manifestantes cortan la etapa de la Vuelta a España: los ciclistas logran esquivarlos

ECONOMÍA

Cada vez es más difícil

Cada vez es más difícil reparar los Airbus A380, el avión civil de dos pisos más grande del mundo: su revisión requiere 60.000 horas de trabajo

Atraer y retener talento es la asignatura pendiente de las empresas españolas y pone en jaque su competitividad

Más de la mitad de los trabajadores en España no recibe ‘salario emocional’, pero lo quiere: “El riesgo está en que se utilice como excusa para pagar menos”

Las claves de la regulación del registro horario y cómo podría reducir la jornada sin reducir la jornada: el plan de Trabajo contra las horas extra no declaradas

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de la lotería 6/49

DEPORTES

Marta García afronta el Mundial

Marta García afronta el Mundial de Atletismo de Tokio tras pulverizar el récord español en 5.000 metros: “Creo que llego en un buen estado de forma”

Previa de LaLiga: Atlético de Madrid vs Villarreal

Real Oviedo sueña con su primera victoria fuera de casa contra Getafe

Sevilla recibe al Elche en la Jornada 4 de LaLiga: datos y estadísticas previo al partido

Se retiran los siete jugadores de ajedrez israelíes que iban a participar en el Open de Sestao