Puigdemont (Junts) critica la visión de Illa de Cataluña: "La quiere dependiente y sometida"

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha sostenido este viernes que él y el presidente de la Generalitat tienen puntos de vista muy diferentes sobre Cataluña, y ha asegurado: "La quiero independiente y libre, y él la quiere dependiente y sometida".

Lo ha dicho en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, en respuesta a unas declaraciones de Illa en que aseguraba que constataron, en su reunión en Bélgica, los "puntos de vista muy distintos de Cataluña" que tienen.

Puigdemont ha asegurado que tienen posiciones contrarias en ámbitos como el deber de que todo el mundo sepa catalán, la financiación, los impuestos, la gestión de infraestructuras como puertos, aeropuertos o el sistema de Rodalies, y ha afirmado que la lista es "mucho más larga".

"Quiero una Cataluña que pueda recaudar, administrar y gestionar todos los impuestos que pagan sus habitantes. Él quiere que sea el Estado el que decida cómo se reparte el dinero de los catalanes", ha expresado, a la vez que ha dicho que Illa no quiere que se rebaje la presión fiscal.

También ha defendido un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y unas pensiones propias para Cataluña, y que las selecciones deportivas catalanas compitan a nivel internacional: "Él quiere a las selecciones españolas en nuestros estadios y pabellones", ha contrapuesto.