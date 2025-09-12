Prisión provisional para el detenido por presunta agresión sexual a una menor en Olot (Girona)

El juzgado de Olot (Girona) ha ordenado este viernes prisión provisional, comunicada y sin fianza para el detenido el pasado martes por una presunta agresión sexual a una menor tutelada por la Generalitat de Catalunya durante las Fiestas del Tura, informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicado.
La agresión se produjo la madrugada del pasado sábado, por lo que el juez le atribuye un delito contra la libertad sexual y la causa sigue abierta.
Los Mossos d'Esquadra están investigando si existe relación entre el presunto autor y otra agresión sexual que se produjo el mismo día cerca de las 03.00 horas --la primera fue a la 01.00-- fuera de la zona de ocio y conciertos de la localidad gerundense.
Últimas Noticias
Feijóo y Moreno participan este viernes en el acto que el PP de Málaga organiza con huevos fritos al inicio del curso
Díaz se reúne este viernes en Vilamartín de Valdeorras (Ourense) con alcaldes y cooperativas afectadas por los incendios
Condenados a penas de cárcel dos acusados en una pieza separada de los ERE por recibir ayudas por "amistad" con Guerrero
Esperanza Aguirre asegura que "no hay genocidio" en Gaza y defiende que Israel es "la única democracia de Oriente Medio"
Robles acusa a Netanyahu de "tergiversar" las palabras de Sánchez sobre armas nucleares y le afea que "dé lecciones"
MÁS NOTICIAS