Prisión provisional para el detenido por presunta agresión sexual a una menor en Olot (Girona)

Por Newsroom Infobae

El juzgado de Olot (Girona) ha ordenado este viernes prisión provisional, comunicada y sin fianza para el detenido el pasado martes por una presunta agresión sexual a una menor tutelada por la Generalitat de Catalunya durante las Fiestas del Tura, informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicado.

La agresión se produjo la madrugada del pasado sábado, por lo que el juez le atribuye un delito contra la libertad sexual y la causa sigue abierta.

Los Mossos d'Esquadra están investigando si existe relación entre el presunto autor y otra agresión sexual que se produjo el mismo día cerca de las 03.00 horas --la primera fue a la 01.00-- fuera de la zona de ocio y conciertos de la localidad gerundense.

EuropaPress

