Prisión comunicada sin fianza para la mujer que provocó la muerte de su hija por inhalar gas en La Palma

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha informado este viernes del ingreso en prisión comunicada y sin fianza de la mujer que provocó la muerte de su hija, de 32 años, al inhalar gas en su casa en Breña Alta en la madrugada del pasado martes.

La mujer, que intentó suicidarse al inhalar el mismo gas que su hija y acabó ingresada en el hospital insular, es la supuesta responsable de un delito de asesinato, con la agravante de ser la víctima una persona de especial vulnerabilidad dado que era una persona con Trastorno del Espectro Autista (TEA).