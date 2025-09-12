Espana agencias

La Delegación del Gobierno traslada a la Fiscalía la campaña de Vox en Baleares por presunto delito de odio

La Delegación del Gobierno en Baleares ha trasladado a la Fiscalía la campaña de Vox en vallas publicitarias de varios municipios para que "valore la posibilidad de investigar si constituyen un delito de odio o cualquier otra infracción penal".

Según ha informado la Delegación del Gobierno en una nota de prensa, también se ha recomendado a los ayuntamientos de las Islas que verifiquen si los anuncios de Vox se ajustan a la normativa municipal vigente.

Dicha normativa, han subrayado, debe estar adaptada, entre otras, al Código Penal, a la ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y el derecho de no discriminación.

Desde Delegación han señalado que el objetivo es garantizar el respeto de los derechos fundamentales y las libertades públicas de todos los ciudadanos.

UOB ENSENYAMENT CARGA CONTRA LA CAMPAÑA

UOB Ensenyament ha cargado contra Vox por las vallas publicitarias que, a su parecer, discrimina y señala a personas o colectivos por pertenecer a una religión o cultura diferentes que, además, "son acciones que el sistema educativo intenta combatir".

"Miles de docentes que luchan cada día para hacer valer los deberes democráticos, así como el respeto y la inclusión en los colegios, tiene que ver ahora como los fascistas se dedican a colgar carteles racistas y discriminatorios por las calles", han criticado en un comunicado.

Por ello, desde UOB han condenado "enérgicamente" esta campaña y han instado al Govern a tomar medidas para retirar los carteles "ofensivos" y a romper "cualquier vínculo con fuerzas políticas fascistas".

