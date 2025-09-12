Espana agencias

Feijóo y Nogueras interpelarán a Sánchez en el Congreso por la estabilidad del Gobierno tras el revés con las 37,5 horas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, responderá el próximo miércoles en la sesión de control del Congreso a dos preguntas centradas en la estabilidad y situación política de su Ejecutivo, después de que perdiera esta semana la importante votación sobre la reducción de la jornada laboral.

En concreto, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, interpelará a Sánchez sobre "cómo valora la estabilidad de su Gobierno", mientras que la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, le pedirá su opinión sobre "la situación política".

Los votos de ambos partidos, junto a Vox, hicieron caer la reforma laboral liderada por la vicepresidente segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díez, en un intenso Pleno en el que ella recriminó ambos partidos que "defiendan los intereses patronales y no los de los millones de trabajadores" de toda España.

ARANCELES DE ESTADOS UNIDOS

Por su parte, la portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, se centrará en el ámbito internacional al preguntar al presidente si respalda "el acuerdo comercial alcanzado entre la Comisión Europea y Estados Unidos".

A finales de julio, la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, y el estadounidense Donald Trump alcanzaron un polémico pacto que fijaba un arancel máximo del 15% para la mayoría de las exportaciones entre ambas zonas.

En la misma sesión de control, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, quiere preguntar a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cuáles son "los planes del Gobierno ante el nuevo curso político", según consta en el listado de preguntas registradas por los grupos, al que ha tenido acceso Europa Press.

Este nuevo periodo de sesiones está marcado por la promesa del Ejecutivo de llevar al Congreso un proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026 y, de momento, tanto Junts como Podemos, condicionan su apoyo a fuertes exigencias.

