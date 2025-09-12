Feijóo acusa a Sánchez de "polarizar" y "secuestrar" la nación: "Hay que rebelarse cuando un Gobierno comete anomalías"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este viernes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "secuestrar" la nación porque gobierna sin tener unos Presupuestos Generales de Estado año, "sin mayoría parlamentaria" y "atacando a los jueces". Tras asegurar que el presidente del Gobierno solo busca "confrontar" y "polarizar" para que no se hable de los casos de corrupción que afectan a su entorno, ha recalcado que no se pueden "aceptar" ni "normalizar" las "anomalías" que se están produciendo en España y ha llamado a "rebelarse".

"Hay que rebelarse cuando un Gobierno comete anomalías", ha declarado Feijóo en un acto de inicio del curso político en Alhaurín el Grande (Málaga), junto al presidente del PP regional y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en el que también han intervenido la presidenta local, Toñi Ledesma, y la presidenta provincial del PP de Málaga, Patricia Navarro.

En este punto, ha señalado que "no hay avance en las cuentas generales del Estado" y llevan "toda la legislatura" sin Presupuestos.

"Quien gobierna sin Presupuestos, quien gobierna sin mayoría parlamentaria, quien gobierna atacando a los jueces, lo que hace es secuestrar la democracia de la nación española. Eso es, exactamente, secuestrar la nación, un Estado de Derecho en el que vivimos en los últimos casi 50 años", ha proclamado Feijóo.

DICE QUE A SÁNCHEZ BUSCA "CONFRONTAR" Y "POLARIZAR"

Feijóo ha criticado que el Gobierno y el PSOE busquen "confrontar" y "polarizar" porque de esa forma, ha proseguido, "no se habla de lo que le ocurre en la casa, en la suya, en la de su partido y donde se reúne el Gobierno", en alusión a los casos de corrupción que afectan al PSOE y al Gobierno y a su esposa, Begoña Gómez.

El líder del PP ha pedido a la gente no "acostumbrarse" a lo que está pasando, como por ejemplo que el fiscal general del Estado "esté bajo fianza", el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán "en la cárcel", su antecesor, el exministro José Luis Ábalos, "delante del Tribunal Supremo" o que Moncloa sea un lugar "donde se hacen negocios".

Tras asegurar que "los problemas tienen solución", ha fijado como objetivo cambiar el Gobierno de Sánchez. "Si cambiamos al gobierno, empezamos por el principio y por la solución", ha enfatizado, para pedir al PP que dedique este curso político a "preparar a España para el cambio".

