Enrique Santiago (IU) ve a Netanyahu "capaz de organizar un ataque a España" y espera que el Gobierno tome medidas

Por Newsroom Infobae

El portavoz de IU en el Congreso, Enrique Santiago, ha afirmado que ve capaz al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, de ser "capaz de organizar un ataque" a España, dado que para él es un "genocida que no tiene límites". Así, ha recordado que el Ejército hebreo ha bombardeado países de su entorno en acciones militares y hay diversas fórmulas de atacar, como pueden ser los ciberataques.

Aparte, ha censurado que Netanyahu haya "denostado a España" y acusado "gravemente" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que tachó de fomentar una "amenaza genocida" contra el país hebreo. Unas palabras que, a su juicio, evidencian que es un peligro "para la paz y la seguridad mundial".

"Yo lo que espero es que el Gobierno español esté tomando las medidas convenientes, porque este genocida es capaz de organizar un ataque contra nosotros", ha lanzado en rueda de prensa en la Cámara Baja, cuestionado por las críticas de Israel al presidente del Gobierno.

Santiago ha apostillado que la actitud de Netanyahu "ya no cuela" dado que el "peor antisemitismo", en alusión a sus propias palabras, es el que está generando el propio Gobierno de Israel con su "tremenda campaña de exterminio" y "venganza absoluta" contra el pueblo palestino.

"¿CÓMO IBA A PENSAR QATAR QUE LE IBAN A BOMBARDEAR"

Y a ello ha sumado ataques a los gobiernos del entorno de Israel, en alusión a las intervenciones militares en Líbano, Yemen, Irán y hasta un "aliado" suyo como Qatar en la última operación contra miembros de Hamás.

Preguntado si teme realmente que Israel pueda lanzar un ataque a España, Santiago ha respondido que sí y ha explicado que hay "muchas formas de atacar", ya sea por ciberataques, en la parcela económica o con elementos propagandísticos.

Y ha insistido en esa idea: ¿Cómo iba a pensar Qatar, que es aliado de Estados Unidos y tiene al menos relaciones con Israel, que iban a bombardear su territorio (...) Eso no tiene nombre, es una ilegalidad, otra más conforme al derecho internacional", ha apostillado el diputado de IU adscrito al grupo Sumar.

LLAMA A SECUNDAR LAS PROTESTAS PROPALESTINAS EN LA VUELTA

Respecto a las protestas propalestinas en la Vuelta ciclista a España, el parlamentario ha llamado expresamente a la sociedad civil a participar "pacíficamente" en estas movilizaciones para mostrar el rechazo al "genocidio" en Gaza, así como el rechazo a la participación del equipo Israel-Premier Tech, al que tilda de "aparato propagandístico" del Gobierno de Netanyahu.

"Que ese equipo tiene la finalidad de blanquear la imagen de Israel lo ha dicho el señor Netanyahu, que ha salido claramente a decir que es imprescindible que ese equipo se mantenga para intentar blanquear la imagen de Israel. Es decir, no es un equipo ciclista, con todo mi respeto a los deportistas que, obviamente, compiten con toda su buena intención", ha agregado.

Así, ha vuelto a demandar la expulsión de este equipo, en línea con las sanciones que han efectuado contra Rusia por su invasión a Ucrania, y ha tachado de "doble rasero vergonzoso" la posición de la Unión Ciclista Internacional (UCI).

También ha recordado que su formación pidió a RTVE la exclusión de Israel del festival de Eurovisión, petición que vuelve a demandar al ente público.

VETAR A EMPRESAS QUE AYUDEN A LA OCUPACIÓN DE TERRITORIO PALESTINO

Por otra parte, Santiago ha presentado una proposición no de ley que han registrado en el Congreso para instar al Gobierno a que aplique una cláusula específica de exclusión a empresas que, de forma indirecta o directa, contribuyan a la ocupación ilegal de territorios palestinos por parte de Israel.

Santiago ha justificado que esta medida debe adoptarse, dado que la Corte Internacional de Justicia ha declarado ilegal estos asentamientos y la propia ONU ha emplazado a los estados a abstenerse de contribuir a esta situación.

