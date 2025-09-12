Espana agencias

El PP cree que Sánchez, tras dejar "sola" a Díaz con la reducción de jornada, ya busca "aglutinar el voto" de Sumar

Por Newsroom Infobae

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, considera que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, quiso dejar "sola" a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la votación de la reducción de la jornada laboral porque ya busca "aglutinar el voto" de Sumar en torno al Partido Socialista.

El miércoles, el Congreso tumbó la reducción de jornada laboral a 37,5 horas al prosperar el veto de PP, Vox y Junts, por lo que el proyecto estrella de Díaz quedó retirado del trámite parlamentario. El presidente del Gobierno no asistió a esa votación en el Pleno y asistió esa tarde a la premiere de la película de Alejandro Amenabar, 'El cautivo', acompañado de su mujer, Begoña Gómez.

Ante las duras críticas de Yolanda Díaz contra los grupos tras el veto a la reducción de la jornada a 37,5 horas, en especial contra Junts, Muñoz ha señalado que la ministra de Trabajo "está muy enfadada".

"Creo que está muy enfadada porque no le ha salido. Era su gran medida estrella, no la ha pactado, no la ha negociado. Ya no en el seno del diálogo social, que sería lo lógico, sino tampoco con el resto de grupos", ha declarado en una entrevista en 'Antena 3', que ha recogido Europa Press.

Así, ha recordado que primero dijo que estaba negociando esa ley con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y "tuvo que salir Junts a decir que no era cierto". "Y ayer intentó decir que el Partido Popular le había dicho que no iba a sentarse", ha asegurado, para afirmar que eso "era mentira" como, según ha destacado, trasladó públicamente el vicesecretario de Hacienda, Juan Bravo.

DÍAZ, "ABANDONADA": "NO HABÍA NINGÚN MINISTRO SOCIALISTA"

Muñoz ha señalado que Yolanda Díaz "tiene que preguntarse por qué ha sido derrotada en el Parlamento y sobre todo por qué ha sido abandonada por sus socios de Gobierno". Así, ha subrayado que mientras la ministra de Trabajo estaba defendido en la tribuna de oradores la reducción de la jornada "no había ningún ministro socialista en la Cámara con ella".

La dirigente de PP ha resaltado que todavía es "un desprecio mayor" que mientras se estaba votando esa medida en el Congreso, "que es una de las supuestas leyes más importantes de la legislatura", el presidente del Gobierno "se iba al cine". "Que no busque culpables y que mire dentro por qué no le ha salido", ha apostillado.

Al ser preguntada si cree que Sánchez quiere lanzar un mensaje al preferir ir al cine en vez de quedarse a votar la reducción de jornada, la portavoz del Grupo Popular ha asegurado que con el presidente del Gobierno "todo es relato".

"Y probablemente esté construyendo ya su relato para intentar decir 'Sumar no sirve' y de cara a unas hipotéticas elecciones, poder vender, tengo que aglutinar el voto. Pero es evidente que la quisieron dejar sola y que la derrota fuese únicamente de ella", ha concluido.

