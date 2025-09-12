Espana agencias

El ordenador cuántico IBM-Basque Country se inaugurará el próximo 15 de octubre en San Sebastián

El Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación inaugurará el próximo 15 de octubre, bajo la presidencia del Lehendakari, Imanol Pradales, el IBM-Basque Country, el ordenador cuántico más avanzado de Europa, que se ubicará en el nuevo edificio Ikerbasque de San Sebastián.

Así lo ha anunciado este viernes el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, en la clausura del curso de verano de la EHU 'Quantum Computing' que se ha impartido en el Palacio Miramar de San Sebastián.

El acto de inauguración tendrá lugar en San Sebastián, en el nuevo edificio Ikerbasque, sede del IBM Quantum System Two, y contará con la presencia de representantes institucionales, miembros de IBM, de Basque Quantum y del tejido socio-empresarial vasco.

Pérez Iglesias ha señalado que, con esta inauguración, se pone en marcha una infraestructura tecnológica que "fortalecerá el sistema científico-tecnológico vasco y su tejido empresarial, fomentará la generación de conocimiento en áreas diversas, abrirá nuevas oportunidades empresariales y atraerá a personas de alta cualificación".

El IBM-Basque Country se integra en la red mundial de ordenadores cuánticos más avanzados de IBM, que actualmente incluye únicamente dos instalaciones más, ubicadas en Japón y Estados Unidos, lo que coloca a la CAV a la vanguardia de la computación cuántica a nivel global.

'JAKINALDIA'

Asimismo, el consejero ha avanzado que el Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación, "fiel a su compromiso con la difusión social del conocimiento y con motivo de la celebración del Año de la Cuántica", ha organizado un festival, Jakinaldia, los días 17 y 18 de octubre en Musikene.

El programa, que según Pérez Iglesias "pretende acercar el mundo de la cuántica a la ciudadanía", combinará divulgación científica con propuestas culturales y de entretenimiento que incluyen monólogos de humor, espectáculos de magia, música y teatro, entre otras actividades pensadas para todos los públicos.

Complementando estas iniciativas, se han programado actuaciones de magia en las calles de la capital guipuzcoana, así como una ruta científico-turística por los centros de referencia que trabajan en cuántica y que se sitúan en el entorno del ordenador.

Desde el Gobierno Vasco han recordado que "la existencia de este sistema de excelencia científica ha sido precisamente uno de los factores determinantes para que IBM apostara por Donostia como ubicación de su nuevo ordenador cuántico en Europa".

