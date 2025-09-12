Espana agencias

Díaz pide que administraciones "se den la mano" y "dejen las riñas" tras los fuegos: "La política útil es esto"

Por Newsroom Infobae

Guardar

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se ha reunido este viernes en el pueblo de San Vicente de Leira con alcaldes y vecinos de la comarca de Valdeorras (Ourense), afectada por los incendios en la provincia de Ourense, y ha pedido a las administraciones que "se den la mano" y "dejen las riñas a un lado" para "ponerse a trabajar". "La política útil es esto, el resto son otras cosas", ha recalcado en declaraciones a medios.

La ministra ha destacado un encuentro que "sirve de ejemplo" de "cooperación institucional", con representantes locales "de todos los colores" que "se dan la mano" para "trabajar" y "evitar lo que se ha vivido este verano" en el futuro. "Quiero dar las gracias a todos los alcaldes de distintas formaciones políticas que están aquí defendiendo el bien común", ha añadido.

Yolanda Díaz ha incidido en la necesidad de "políticas múltiples" así como de "políticas de prevención" durante "los doce meses del año", con brigadas que "reciban la formación adecuada", y ha recalcado la importancia de "conocer" las "nuevas características de los fuegos" y "acomodar" los montes a su "virulencia".

La vicepresidenta segunda, acompañada del alcalde de Vilamartín de Valdeorras, Enrique Barreiro (PSdeG), ha recordado que "ahora toca restaurar todo" como "ya se hizo en Las Palmas" y "se está haciendo" tras la DANA.

Díaz ha apuntado, además, a la población de San Vicente, aún sin agua, para "actuar rápido" y ha aprovechado para reconocer, en general, a los vecinos, por ser "a veces" los que "salvan sus vidas y sus casas", así como por su "cooperación" y "participación" en el "diseño de muchas políticas públicas".

MÁS APOYO A LOS PUEBLOS

Asimismo, el alcalde, Enrique Barreiro ha agradecido "inmensamente" a la ministra que se hubiera desplazado hasta el municipio, para poderle "trasladar" la información al Gobierno tras una situación que, ha lamentado, "se podría haber evitado".

Barreiro ha pedido, además, a las "administraciones superiores" que "escuchen a los que están abajo" y ha incidido en la necesidad de hacer un "plan de prevención adecuado". "Solo hay que sacar un poco de las ciudades para que los pueblos podamos vivir, y si vivimos podemos mantener el rural y mantener también a las ciudades, que viven gracias al rural", ha añadido.

En su visita a la provincia de Ourense, Yolanda Díaz ha estado también en la cooperativa Vinos Barco en O Barco de Valdeorras, y en la cooperativa Amarelante en Manzaneda.

BOMBEROS DENUNCIAN TAMBIÉN LA FALTA DE MEDIOS

Aprovechando la visita de la Ministra, Jacobo García, bombero en el distrito forestal 18 en Vigo, ha denunciado, también, la "insuficiencia" de "puestos de trabajo" en la extinción y ha reclamado la necesidad de "trabajar todo el año" ."El servicio de extinción y de prevención tiene que mejorar muchísimo", ha lamentado.

García ha recalcado, además, la necesidad de "mejorar salarios y condiciones", "aumentar en miles de personas" los medios de extinción "durante todo el año" y actuar "ahora" para evitar "erosión", "lavado de aguas" y "contaminación", y creando un "modelo productivo en Galicia más sostenible".

Jacobo García ha recordado la manifestación prevista este domingo en Santiago, convocada por la Plataforma 'Por un Monte Galego con Futuro', con más de 60 colectivos implicados, para denunciar la "falta de políticas forestales".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Sumar Galicia acusa a la Xunta de "sembrar racismo" con la creación de centros específicos para menores migrantes

Infobae

Prisión comunicada sin fianza para la mujer que provocó la muerte de su hija por inhalar gas en La Palma

Infobae

Feijóo acusa a Sánchez de "secuestrar" la nación: "Hay que rebelarse cuando un Gobierno comete anomalías"

Feijóo acusa a Sánchez de

Feijóo condena el asesinato de Charlie Kirk: "El deber de un demócrata es alzar la voz y condenar la violencia siempre"

Feijóo condena el asesinato de

La Delegación del Gobierno traslada a la Fiscalía la campaña de Vox en Baleares por presunto delito de odio

La Delegación del Gobierno traslada
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Albares convoca a la encargada

Albares convoca a la encargada de negocios de Israel tras las declaraciones de Netanyahu

Una broma que acaba mal: un camionero es apuntado con una pistola de balines y el acusado termina detenido

Esta fruta tiene efectos antidepresivos y previene problemas cardiovasculares, según un estudio de la Universidad de Verona

Quién es Gan Pampols, el exmilitar destituido por Mazón tras su trabajo en la reconstrucción de la dana

Carlos Jaramillo, médico: “Estas grasas son fundamentales para la función celular y la absorción de vitaminas”

ECONOMÍA

El Gobierno lanzará un portal

El Gobierno lanzará un portal de vivienda asequible con 100.000 pisos de alquiler: los primeros se ubicarán en los territorios más tensionados

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 12 septiembre

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Rescinden el contrato y ordenan el desalojo de la inquilina de una vivienda social: la acusan de no usarla como hogar principal

Adriana Carvajal, experta en empleo y extrabajadora de LinkedIn: “Si te preguntan por expectativas salariales no des un número cualquiera”

DEPORTES

Sevilla recibe al Elche en

Sevilla recibe al Elche en la Jornada 4 de LaLiga: datos y estadísticas previo al partido

Previa de LaLiga: Getafe vs Real Oviedo

Se retiran los siete jugadores de ajedrez israelíes que iban a participar en el Open de Sestao

La UEFA dice no al partido Villarreal - FC Barcelona en Miami, aunque iniciará una ronda de consultas

El Metropolitano será sede de la Champions 2027 por segunda vez en la historia