Cancelada la conferencia de la encargada de negocios israelí Dana Earlich del 17 de septiembre en Bilbao

La conferencia de la nueva encargada de negocios israelí en España, Dana Erlich, prevista para el 17 de septiembre en Bilbao ha sido finalmente cancelada por sus organizadores.

El evento se iba a celebrar en el hotel Silken Indautxu y donde iba a ofrecer la conferencia "Una visión panorámica de Israel en su contexto regional".

Dana Earlich iba a ser presentada por responsables de la asociación el Sitio y de la Asociacion Vasca Amigos de Israel (AVAI), organizadores del evento. Fuentes de El Sitio consultadas por Europa Press han confirmado que la conferencia ha quedado cancelada definitivamente y a lo largo de esta tarde está previsto que distribuyan un comunicado de prensa.

Esta convocatoria había generado polémica y la respuesta de algunas organizaciones pro palestinas como Palestinarekin Elkartasuna, que tenía previsto realizar movilizaciones ese día contra la presencia de Earlich.

También el propio alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, se había pronunciado al respecto, negando que el Ayuntamiento patrocinara este foro, ya que en el anuncio del acto figuraba su logo. En este sentido, adelantaba que iba a remitir un requerimiento para que no se usara su logo y solicitando la cancelación del acto.

EXTERIORES LA HA CONVOCADO

Este mismo viernes, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha convocado a Erlich, para hacerle llegar el rechazo del Gobierno a las "declaraciones falsas" realizadas respecto al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Fuentes de Exteriores han informado de que su titular, José Manuel Albares, la ha convocado "para rechazar tajantemente las falsas y calumniosas declaraciones de la oficina del primer ministro de Israel".

La víspera, la cuenta oficial de la oficina del primer ministro en la red social 'X' publicó en un mensaje en el que arremetía contra Sánchez por unas afirmaciones que hizo el lunes cuando anunció el paquete de nueve medidas para frenar el "genocidio" en Gaza y aumentar el respaldo a la Autoridad Palestina.

En ese mensaje, sostenía que Sánchez había dicho que "España no puede detener la batalla de Israel contra los terroristas de Hamás porque 'España no tiene armas nucleares'".

"Eso supone una flagrante amenaza genocida contra el único Estado judío del mundo", valoró el mandatario israelí, después de que su Gobierno respondiera el lunes vetando la entrada de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y de la ministra de Juventud, Sira Rego, en respuesta a las medidas anunciadas por Sánchez.

Para el Ejecutivo de Sánchez esos comentarios son "falsos y calumniosos" según indicó Exteriores horas después, recalcando que están en contra de "cualquier forma de antisemitismo" y esgrimiendo, entre otras cosas, que se ha nacionalizado en los últimos años a 72.000 sefardíes y que en 2023 se aprobó el primer Plan Nacional contra el Antisemitismo.

