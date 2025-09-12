Cancelada la conferencia de la embajadora israelí Dana Earlich prevista para el 17 de septiembre en Bilbao

La conferencia de la embajadora israelí en España, Dana Erlich, prevista para el 17 de septiembre en Bilbao ha sido finalmente cancelada por sus organizadores.

El evento se iba a celebrar en el hotel Silken Indautxu y la embajadora iba a ofrecer la conferencia "Una visión panorámica de Israel en su contexto regional".

Dana Earlich iba a ser presentada por responsables de la asociación el Sitio y de la Asociacion Vasca Amigos de Israel (AVAI), organizadores del evento. Fuentes de El Sitio consultadas por Europa Press han confirmado que la conferencia ha quedado cancelada definitivamente y a lo largo de esta tarde está previsto que distribuyan un comunicado de prensa.

Esta convocatoria había generado polémica y la respuesta de algunas organizaciones pro palestinas como Palestinarekin Elkartasuna, que tenía previsto realizar movilizaciones ese día contra la presencia de la embajadora.

También el propio alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, se había pronunciado al respecto, negando que el Ayuntamiento patrocinara este foro, ya que en el anuncio del acto figuraba su logo. En este sentido, adelantaba que iba a remitir un requerimiento para que no se usara su logo y solicitando la cancelación del acto.