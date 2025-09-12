Espana agencias

Bolaños afirma que se pondrán los medios para que la Vuelta pueda terminar y se garantice derecho a la protesta por Gaza

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado este viernes que van a poner todos los medios a disposición para que la Vuelta Ciclista a España "pueda terminar" y, al mismo tiempo, "se pueda garantizar el derecho a la protesta contra el gobierno de Israel por la masacre y el exterminio que está llevando a cabo en Gaza".

Bolaños, que ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios momentos antes de asistir a la toma de posesión del nuevo delegado de Gobierno, Francisco Lucas, ha insistido en que el Ejecutivo central está trabajando en esta cuestión y ha apostado porque la Vuelta Ciclista "termine con normalidad".

No obstante, ha señalado que esto "tiene que ser compatible con el derecho legítimo a la protesta de personas que, además, apoyan una causa justa, que es que termine el exterminio en Palestina y en Gaza".

Precisamente, durante esta semana se han realizado diferentes reuniones para intensificar el dispositivo de seguridad, entre ellas en la Delegación del Gobierno de Madrid, donde se ha dispuesto de un despliegue de 1.500 agentes de Policía y Guardia Civil para las dos etapas finales de la Vuelta Ciclista.

Al hilo de ello, también se ha referido a las declaraciones del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que ha acusado a Pedro Sánchez de lanzar una "flagrante amenaza genocida" contra Israel tras tergiversar unas declaraciones del presidente del Gobierno español.

Así, Bolaños ha señalado que España "está liderando la respuesta y actividad internacional en presionar al gobierno de Israel para que termine con el genocidio que están protagonizando", por lo que ha confesado que le resulta "muy sorprendente" que Netanyahu "acuse a Pedro Sánchez de genocidio".

