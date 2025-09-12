Espana agencias

Baleares insta al Gobierno a modificar la normativa para poder declarar la contingencia migratoria en el archipiélago

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Govern balear ha instado al Ejecutivo central a modificar la normativa aprobada hasta el momento relativa al reparto de menores extranjeros no acompañados para poder declarar la contingencia migratoria en el archipiélago de la misma forma que ya se ha hecho en Canarias, Ceuta y Melilla.

Así se ha expresado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern celebrada este viernes.

El también vicepresidente primero del Govern ha remarcado que su intención no es que Baleares pueda derivar a alguno de los 694 menores extranjeros que los consells insulares tiene actualmente tutelados, sino evitar recibir los de otras comunidades autónomas.

Aunque la consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Loca, Antònia Maria Estarellas, aseguró hace dos semanas que la contingencia migratoria que pediría Baleares no es la recogida en los diferentes decretos aprobados por el Gobierno --"pediremos la contingencia, o ya veremos qué nombre le ponemos", dijo--, Costa ha confirmado este viernes que sí que siguieron los cauces establecidos.

"La pedimos amparándonos en la normativa existente. Y el resultado, la respuesta del Ministerio de Infancia y Juventud, ha sido denegarla", ha expuesto.

Pese a que el Govern era conocedor de que no cumplía los criterios marcados por el Ejecutivo central --triplicar la capacidad ordinaria de acogida--, ha reconocido el portavoz, pidieron la contingencia de todas formas.

"Porque los criterios se han fijado de forma unilateral por parte del Gobierno de España", se ha quejado. Si la capacidad ordinaria de acogida de menores migrantes de Baleares es 406, debería tutelar a 1.218, y en la actualidad acoge a 694 pese a disponer solo de 72 plazas específicas para ello.

"Estamos haciendo un esfuerzo enorme, estamos en una situación dramática. Los centros de saturación están en un nivel de saturación dramático, no podemos aceptar unilateralmente que el Gobierno fije el criterio que le dé la gana y después diga que deniega la contingencia", ha defendido.

Ante ello, Costa ha instado al Gobierno central que modifique los diferentes reales decretos que ha venido aprobando hasta ahora para excluir a Baleares del reparto de menores migrantes.

"El mismo que ha aprobado los decretos puede modificarlos, ¿o no? Es más, instamos a que lo haga, a que se sitúe en la realidad de los hechos. Creemos que sería más que deseable y recomendable que se nos otorgue la contingencia migratoria porque la realidad que tenemos en Baleares es más que contingencia", ha zanjado.

((Habrá ampliación))

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Carboneras (Almería) remite la modificación del PGOU por el Algarrobico al TSJA, que da diez días para alegar

Carboneras (Almería) remite la modificación

Bolaños asegura que hay "respeto mutuo" con los grupos tras el choque de Díaz con Junts: "Y así va a seguir siendo"

Bolaños asegura que hay "respeto

Bolaños avisa que no se puede permitir que "el discurso racista y extremista de Vox sea acogido por el PP"

Bolaños avisa que no se

Bravo (PP) apoya "equilibrar" la ordinalidad en financiación y lamenta la polarización en Cataluña

Bravo (PP) apoya "equilibrar" la

Baleares insta al Gobierno a modificar la normativa para poder declarar la contingencia migratoria en las Islas

Baleares insta al Gobierno a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una broma que acaba mal:

Una broma que acaba mal: un camionero es apuntado con una pistola de balines y el acusado termina detenido

Esta fruta tiene efectos antidepresivos y previene problemas cardiovasculares, según un estudio de la Universidad de Verona

Quién es Gan Pampols, el exmilitar destituido por Mazón tras su trabajo en la reconstrucción de la dana

Carlos Jaramillo, médico: “Estas grasas son fundamentales para la función celular y la absorción de vitaminas”

La Justicia de Murcia reconoce a un policía el derecho a cobrar la indemnización de 498 euros anuales por vestuario trabajando sin uniforme y de paisano

ECONOMÍA

El precio de la luz

El precio de la luz en España para este sábado

Números ganadores del Super Once del Sorteo 2

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Ryanair amenaza con recortar otro millón de asientos en España si Aena no revierte la subida de tasas

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1 de este 12 septiembre

DEPORTES

Se retiran los siete jugadores

Se retiran los siete jugadores de ajedrez israelíes que iban a participar en el Open de Sestao

La UEFA dice no al partido Villarreal - FC Barcelona en Miami, aunque iniciará una ronda de consultas

El Metropolitano será sede de la Champions 2027 por segunda vez en la historia

El dinero que podría pagar el FC Barcelona por el retraso con la reapertura del Camp Nou: se trata de cláusulas millonarias

La policía detiene a dos activistas durante la etapa 18 de La Vuelta que intentaban saltar la valla para interrumpir el paso de los ciclistas