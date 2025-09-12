Espana agencias

Ayuso censura "manipulación torticera" de La Vuelta y critica que ciclistas tengan que llegar a meta "con coacciones"

Por Newsroom Infobae



La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este viernes la "manipulación torticera" que se están haciendo con las manifestaciones propalestinas en La Vuelta Ciclista a España y ha censurado que los ciclistas tengan que llegar a la meta "con coacciones" y "rodeados de violentos, de pancartas y de gente que quiere boicotearles".

"Se está tentando contra la vida de estos ciclistas, contra la de todos. Se está acabando con la libertad para ser deportista y la libertad para ser aficionado", ha asegurado la dirigente autonómica en la segunda jornada del Debate del Estado de la Región.

Así, ha aludido a las personas que querían disfrutar este fin de semana de la Vuelta en Madrid y que van a tener que sentir "miedo en manos de aquellos que van dando lecciones de odio, de la paz y de la convivencia".

Considera que esta actitud es "bochornosa" porque está "destrozando la imagen de España ante el mundo". "¿Y por qué no boicotearon la Vuelta Ciclista a Cataluña en marzo, donde también corría el mismo equipo israelí? ¿Y por qué sí se boicoteó la Vuelta Ciclista a España, a su paso, eso sí, por Cataluña, con clavos y con chinchetas por parte de los CDR?", se ha preguntado la presidenta.

Ayuso cree que esto es porque se llama "Vuelta Ciclista a España" y todo lo que representa España y le sentido a la nación a la izquierda la genera "urticaria". "Desde dentro y desde fuera, lo único que hacen es trabajar para aniquilarla. Así que esto ni va por Gaza, ni va por la humanidad, ni va por los derechos de absolutamente nadie", ha valorado.

Por ello, ha trasladado todo el apoyo de su Gobierno a los ciclistas y los organizadores de La Vuelta, en concreto, a su director, que "después de haber recibido coacciones con tanta fortaleza, ha resistido a sus pulsos y sigue luchando por la libertad en el deporte".

También ha aludido la mandataria madrileña a la actitud "bochornosa" del delegado del Gobierno, Francisco Martín, que "se preocupa más de que se celebren esas manifestaciones". "Le preocupa más que se realicen esas manifestaciones a que precisamente no se realicen para que esos ciclistas puedan correr en libertad", le ha reprochado.

EuropaPress

