Ayuso censura a una izquierda que le dice "la pareja que tiene que tener" y con quién "puede salir"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha censurado este viernes a una izquierda (Más Madrid y PSOE) en la Asamblea que le dice "la pareja que tiene que tener" y con quién "puede salir", mientras se dedica a meterse con sus relaciones personales y la llaman "conseguidora, sectaria o racista".

"Yo le voy a pedir permiso a los señores de la oposición para que me digan con quién puedo salir (...) ¿Con quién puedo salir? ¿Con el hermano de Pedro Sánchez, que no lo he visto en la inspección fiscal?", se ha preguntado la dirigente autonómica en la segunda sesión del Debate del Estado de la Región.

Así, ha bromeado al preguntar si hay algún líder del PSOE que "quiera salir" con ella porque hasta ahora no tienen "una sola inspección fiscal". "Eso sí, todos viven en municipios gobernados por el Partido Popular. Por tanto, ya que yo soy tan rica y vivo en un entorno tan privilegiado, no dejaré de hacerlo. Que me deje (José Luis Rodríguez) Zapatero alguno de sus pisos en todos los distritos y municipios de la Comunidad de Madrid", ha subrayado.

Posteriormente, Díaz Ayuso le ha respondido a la portavoz del PSOE, Mar Espinar, que si quiere seguir "hablando de su vida personal", sobre quién "mete en su cama" o si compra una casa o la alquila "se compre el 'Hola'".

También en su intervención, la presidenta se ha referido al grupo Quirón, al que la oposición se refiere en múltiples ocasiones por los vínculos con su pareja. En concreto, ha asegurado que con sus críticas se están metiendo con "uno de los grupos sanitarios más importantes de Europa" y con ello están "faltando el respeto a miles de profesionales sanitarios". "¿Por qué no se meten con los hospitales de Quirón en Cataluña? ¿Por qué no se meten con los hospitales de Quirón en otras zonas de España", se ha preguntado.

Díaz Ayuso ha afirmado que quizá la oposición debería de ser "un poquito más amable en el trato parlamentario", a la vez que les ha criticado que presentan un Madrid "que no es verdad" mientras "no rozan apenas" las propuestas que trasladó la presidenta en la jornada anterior.

"Pero viven en una realidad paralela hecha a su pequeño mundo para que le dé la encuesta, para la que le dé el vídeo y para seguir hablando para su público (...) Nunca ha habido tantas mujeres portavoces en esta Asamblea, o desde luego es de las legislaturas que más mujeres portavoces tiene, y el debate nunca había sido tan bajo", ha expresado.

Por otra parte, la jefa del Ejecutivo autonómico ha criticado que la izquierda le diga hasta dónde tiene que "pasar las vacaciones". "¿Cómo se me ocurre poder pasar las vacaciones en los Estados Unidos, con lo bien que se está yendo y volviendo a la República Dominicana, sin dar explicaciones a través del radar?", se ha preguntado.

A la vez, ha reivindicado que la vida en Florida demuestra cómo las personas, "huyendo del comunismo, son capaces de llegar tan lejos".

Asimismo, desde la tribuna, se ha referido también al secretario general "errante" del PSOE, Óscar López, quien va "de puesto en puesto". "Ha sido el primer instigador para promover información de las saunas y de los negocios de Pedro Sánchez para utilizarlo contra él, contra su propio jefe. ¡Madre mía!", ha destacado la presidenta, a la vez que le ha criticado que moviera un declaración fiscal, la de su pareja, "de manera ilegal" para hacerle daño.

"Si esta misma persona, que es partidario y que han promovido bulos contra un exagente de la UCO, retorciendo sus palabras para decir que él fantaseaba con ponerle una bamba lapa al presidente del Gobierno, es decir, si el disparate es tal, ¿qué puede salir mal?", ha trasladado a la bancada socialista.

Sin embargo, ha resaltado que no esperaba otra cosa que "ataques personales" porque no tienen "dónde hacerlo si no es aquí", en la Cámara regional. "Ya veo a toda la Moncloa mandándole papeles al PSOE para que hagan aquí el trabajo que ellos no hacen, ni en el Congreso de los Diputados, ni en el Senado. No respetan las Cortes, no van por allí, no dan explicaciones a nadie", le ha reprochado a los socialistas.