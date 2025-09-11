Espana agencias

Torres afirma estar "tranquilo" ante el informe de la UCO sobre sus conversaciones con Aldama encargado por el TS

Por Newsroom Infobae

Guardar

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que está "absolutamente tranquilo" ante el informe que prepara la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre sus conversaciones con el empresario Víctor de Aldama, presunto "nexo corruptor" del 'caso Koldo'.

"Estoy absolutamente tranquilo como lo he estado siempre", ha indicado el ministro en declaraciones a 'La Sexta' recogidas por Europa Press, en referencia al informe encargado el pasado mes de febrero por el magistrado de Tribunal Supremo Leopoldo Puente.

El magistrado pidió las conversaciones intercambiadas por Aldama con el exministro José Luis Ábalos, el ministro, Ángel Víctor Torres "o subordinados de este" y el exsecretario de Organización Santos Cerdán.

El juez tomó esa decisión después de que Aldama afirmase en sede judicial que el ex asesor de Ábalos Koldo García le había pedido 50.000 euros para dárselos a Torres, entonces presidente del Gobierno de Canarias, por la contratación de las empresas de la presunta red corrupta por el Ejecutivo autonómico.

El propio Torres ha recordado este jueves que el juez realizó esa petición en el mes de febrero, aunque ha subrayado que ya ha desmontado acusaciones de Aldama que considera falsas en el pasado. En concreto se refiere a su presunta estancia en pisos en compañía de mujeres.

Aldama afirmó que Torres había acudido en una fecha concreta y el ministro aportó pruebas de que en esas mismas fechas se encontraba en Canarias junto a su mujer y su hijo, según ha recalcado.

A su juicio existe una "voluntad de mancillar" su nombre mediante un "ataque político", aunque espera que el tiempo ponga "las cosas en su lugar. Finalmente defiende que lleva varias décadas en política y nunca ha tenido que ser "citado por un juez por ningún caso de corrupción". "Y así será hasta que acabe mi labor", vaticina.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Vox censura la actitud "partidista y parcial" de Armengol y le exige que trate igual a todos los diputados del Congreso

Vox censura la actitud "partidista

Juanma Moreno ve "inaceptable en términos de DDHH" la situación en Gaza y pide "no manosear una causa de humanidad"

Juanma Moreno ve "inaceptable en

El PP dice que Sánchez va "de derrota en derrota hasta la derrota final": "Es un Gobierno vacío, sin apoyo y aislado"

El PP dice que Sánchez

La vivienda sigue como primer problema, la inmigración sube al segundo puesto y la corrupción cae al noveno

La vivienda sigue como primer

El Gobierno prohíbe la entrada de los ministros ultraderechistas israelíes Smotrich y Ben Gvir

El Gobierno prohíbe la entrada
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La ley del desapego: qué

La ley del desapego: qué es y cómo afecta a tu vida, según la psicología

Un inspector jefe de la Policía explica qué pasa si pierdes el DNI y no lo denuncias: “Puedes tener problemas muy serios”

El PSOE se repone y abre distancias con el PP, que registra su peor resultado de la legislatura, según el último CIS

¿Un Policía puede hacer una fotografía de tu DNI? Esto es lo que dice la ley

La carretera de Madrid en perfecto estado que nunca se abrió al tráfico: 12 kilómetros, carreras ilegales y un enorme gasto

ECONOMÍA

Antonio Lorenzo, broker hipotecario: “Estamos

Antonio Lorenzo, broker hipotecario: “Estamos casi haciendo un tercio de las viviendas que se demandan anualmente”

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Una cajera de Caprabo es despedida porque cierra el supermercado, rechaza un traslado y luego denuncia: el tribunal dice que ella misma suspendió el contrato

Natalia de Santiago, experta en economía: “A partir de los 40, una casa en propiedad es una ventaja aplastante de cara a la jubilación”

DEPORTES

Alegría, sobre las protestas en

Alegría, sobre las protestas en La Vuelta: “El deporte no puede permanecer ajeno a la realidad del mundo que le rodea”

La Vuelta a España modifica el recorrido de la contrarreloj de Valladolid por las protestas pro Palestina: los ciclistas recorrerán 15 km menos

Las protestas pro Palestina de la Vuelta llegan a los tribunales: el juez Pedraz abre diligencias por un posible delito de odio

Una leyenda del tenis se rinde ante Alcaraz: “Es tan joven todavía que eso es lo que da miedo”

La llegada de Sonia Bermúdez a la selección femenina de fútbol abre la puerta al regreso de Jenni Hermoso: “No la voy a descubrir ahora, es una leyenda”