Espana agencias

Temas del día de EFE Economía del jueves, 11 de septiembre de 2025 (19:00 horas)

Por Newsroom Infobae

Guardar

BCE TIPOS

Fráncfort (Alemania) - El Banco Central Europeo (BCE) mantiene el tipo de interés de referencia en el 2 % porque prevé que la inflación seguirá estable a medio plazo. Su presidenta, Christine Lagarde, cree que la desinflación ha concluido.

(Texto enviado a las 14:40 horas)(Foto)(Audio)(Vídeo)

- El BCE eleva tres décimas, hasta el 1,2 %, su previsión de crecimiento para la eurozona en 2025. (Texto enviado a las 16:05 horas).

- Lagarde cree que los mercados de deuda soberana funcionan de forma ordenada pese a la situación de inestabilidad en Francia. (Texto enviado a las 15:37 horas)

.

APAGÓN ELÉCTRICO

Madrid - La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, defiende en el Senado la actuación de Red Eléctrica el pasado 28 de abril, día en el que se produjo el masivo apagón en la España peninsular, e insiste en que las centrales convencionales incumplieron su cometido en el incidente.

(Texto enviado a las 17:04 horas) (Foto) (Vídeo) (Directo)

.

IBERDROLA BRASIL

Madrid - Iberdrola ha alcanzado un acuerdo con Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ) para adquirir una participación accionarial del 30,29 % en su filial brasileña, Neoenergia, por un importe de unos 1.880 millones de euros, con lo que pasará a controlar el 84 % del capital.

(Texto enviado a las 7:28 horas)

.

JAPÓN ESPAÑA

Tokio - El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, dijo este jueves a EFE, durante una visita a Tokio, que los aranceles están causando "enormes distorsiones" y abogó por potenciar la cooperación con "socios estratégicos como Japón".

(Texto enviado a las 15:34 horas) (Foto) (Vídeo)

- Cuerpo cree que la reducción de la jornada laboral debe salir del consenso. (Texto enviado a las 14:17 horas)

.

EEUU INFLACIÓN

Washington - El Índice de Precios de Consumo (IPC) de Estados Unidos subió un 2,9 % interanual en agosto, lo que supone un incremento de dos décimas respecto al dato de julio.

(Texto enviado a las 15:12 horas)

.

OPEP INFORME

Viena - La OPEP mantiene sin cambios sus previsiones de crecimiento anual de la demanda mundial de crudo, fijadas en 1,29 millones de barriles diarios (mbd) en 2025 y en 1,38 mbd en 2026, y destaca la solidez de la economía global.

(Texto enviado a las 14:23 horas)

- La Agencia Internacional de la Energía (AIE) considera que el aumento previsto de las reservas de crudo es "insostenible". (10:40 horas)

.

EFECOM

emm/vnz/mam

.

Redacción EFE Economía (34)913 46 75 74

Puede escribir a economia@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Planas fija un frente común con el sector pesquero para defender fondos justos en la UE

Infobae

El TJUE anula la ayuda de Hungría a dos reactores nucleares financiados por Rusia

Infobae

El nuevo plan contra la pobreza energética asegura el suministro a los más vulnerables

Infobae

El instituto estadístico francés aumenta su previsión de crecimiento al 0,8 % este año

Infobae

El turismo internacional crece un 5 % hasta junio y un 4 % respecto al nivel prepandemia

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Galicia responde a Puente y

Galicia responde a Puente y tacha de “ocurrencia” la posible demanda de Renfe por los cortes ferroviarios: “¿Quién debería indemnizar a quién?”

El Gobierno responde a Netanyahu: tacha de “falsos y calumniosos” sus comentarios sobre las amenazas de España a Israel

La línea 7B del Metro de Madrid reabrirá en noviembre tras tres años cerrada: 73 casas demolidas y cientos de familias afectadas

Así funciona la “estafa de los abogados” en WhatsApp: “No pinches en enlaces desconocidos”

Ayuso presenta 50 medidas para marcar la hoja de ruta de la Comunidad de Madrid: rebajas fiscales a empresas y menos impuestos a jóvenes que estudien y trabajen

ECONOMÍA

Miguel Benito Barrionuevo, abogado, explica

Miguel Benito Barrionuevo, abogado, explica la guía definitiva para entender tu nómina

Javier Gil, investigador del CSIC, sobre los que especulan con la vivienda: “Cuantas más propiedades acumules, más impuestos tienes que pagar”

El campo español teme perder financiación en la nueva política agraria europea: “La alimentación deja de ser una prioridad y ahora lo es la defensa”

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 4 de este 11 septiembre

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

La UEFA dice no al

La UEFA dice no al partido Villarreal - FC Barcelona en Miami, aunque iniciará una ronda de consultas

El Metropolitano será sede de la Champions 2027 por segunda vez en la historia

El dinero que podría pagar el FC Barcelona por el retraso con la reapertura del Camp Nou: se trata de cláusulas millonarias

La policía detiene a dos activistas durante la etapa 18 de La Vuelta que intentaban saltar la valla para interrumpir el paso de los ciclistas

Toni Bou extiende su reinado en el trial y suma 38 títulos mundiales a su palmarés: ha hecho historia gracias a su rueda trasera