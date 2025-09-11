Temas del día de EFE Economía del jueves, 11 de septiembre de 2025 (19:00 horas)

BCE TIPOS

Fráncfort (Alemania) - El Banco Central Europeo (BCE) mantiene el tipo de interés de referencia en el 2 % porque prevé que la inflación seguirá estable a medio plazo. Su presidenta, Christine Lagarde, cree que la desinflación ha concluido.

(Texto enviado a las 14:40 horas)(Foto)(Audio)(Vídeo)

- El BCE eleva tres décimas, hasta el 1,2 %, su previsión de crecimiento para la eurozona en 2025. (Texto enviado a las 16:05 horas).

- Lagarde cree que los mercados de deuda soberana funcionan de forma ordenada pese a la situación de inestabilidad en Francia. (Texto enviado a las 15:37 horas)

.

APAGÓN ELÉCTRICO

Madrid - La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, defiende en el Senado la actuación de Red Eléctrica el pasado 28 de abril, día en el que se produjo el masivo apagón en la España peninsular, e insiste en que las centrales convencionales incumplieron su cometido en el incidente.

(Texto enviado a las 17:04 horas) (Foto) (Vídeo) (Directo)

.

IBERDROLA BRASIL

Madrid - Iberdrola ha alcanzado un acuerdo con Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ) para adquirir una participación accionarial del 30,29 % en su filial brasileña, Neoenergia, por un importe de unos 1.880 millones de euros, con lo que pasará a controlar el 84 % del capital.

(Texto enviado a las 7:28 horas)

.

JAPÓN ESPAÑA

Tokio - El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, dijo este jueves a EFE, durante una visita a Tokio, que los aranceles están causando "enormes distorsiones" y abogó por potenciar la cooperación con "socios estratégicos como Japón".

(Texto enviado a las 15:34 horas) (Foto) (Vídeo)

- Cuerpo cree que la reducción de la jornada laboral debe salir del consenso. (Texto enviado a las 14:17 horas)

.

EEUU INFLACIÓN

Washington - El Índice de Precios de Consumo (IPC) de Estados Unidos subió un 2,9 % interanual en agosto, lo que supone un incremento de dos décimas respecto al dato de julio.

(Texto enviado a las 15:12 horas)

.

OPEP INFORME

Viena - La OPEP mantiene sin cambios sus previsiones de crecimiento anual de la demanda mundial de crudo, fijadas en 1,29 millones de barriles diarios (mbd) en 2025 y en 1,38 mbd en 2026, y destaca la solidez de la economía global.

(Texto enviado a las 14:23 horas)

- La Agencia Internacional de la Energía (AIE) considera que el aumento previsto de las reservas de crudo es "insostenible". (10:40 horas)

.

EFECOM

emm/vnz/mam

.

Redacción EFE Economía (34)913 46 75 74

Puede escribir a economia@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245