Sumar replica al PP que se fijó una reunión sobre la reducción de la jornada en junio pero luego decidieron no acudir

Sumar ha replicado al vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, que la formación fue contactada en múltiples ocasiones por el Ministerio de Trabajo para abordar la reducción de la jornada laboral y que se llegó a fijar la fecha de junio para una reunión, aunque después los 'populares' decidieron "no presentarse".

Así lo ha expuesto la portavoz parlamentaria en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, a través de la red social 'Bluesky' mientras que la coordinadora general también le ha reclamado que "no falte a la verdad".

Bravo ha negado este jueves que la dirección nacional de su partido impidiese mantener una reunión con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, antes de las vacaciones, a la que se habría comprometido el partido, para hablar de la reducción de la jornada, tal y como ha denunciado la propia Díaz, asegurando que esas declaraciones son "absolutamente falsas".

PIDE AL PP EXPLICAR POR QUÉ SE NIEGA A LA REDUCCIÓN DE JORNADA

Todo ello en respuesta a Díaz, quien ha asegurado que Juan Bravo se había comprometido antes de las vacaciones a mantener una reunión con ella para hablar de la reducción de la jornada, pero que desde 'Génova' "le llamaron al orden" y "impidieron institucionalmente" que mantuviera el encuentro.

La portavoz de Sumar en el Congreso ha interpelado a Bravo para decirle que él, el PP y el conjunto de la ciudadanía sabe cuál es la versión correcta de esta polémica.

"Empiece ya a explicar a este país por qué se niegan a que la gente trabajadora tenga más tiempo para su vida", ha aseverado Barbero.