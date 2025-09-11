Espana agencias

Sumar replica al PP que se fijó una reunión sobre la reducción de la jornada en junio pero luego decidieron no acudir

Por Newsroom Infobae

Guardar

Sumar ha replicado al vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, que la formación fue contactada en múltiples ocasiones por el Ministerio de Trabajo para abordar la reducción de la jornada laboral y que se llegó a fijar la fecha de junio para una reunión, aunque después los 'populares' decidieron "no presentarse".

Así lo ha expuesto la portavoz parlamentaria en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, a través de la red social 'Bluesky' mientras que la coordinadora general también le ha reclamado que "no falte a la verdad".

Bravo ha negado este jueves que la dirección nacional de su partido impidiese mantener una reunión con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, antes de las vacaciones, a la que se habría comprometido el partido, para hablar de la reducción de la jornada, tal y como ha denunciado la propia Díaz, asegurando que esas declaraciones son "absolutamente falsas".

PIDE AL PP EXPLICAR POR QUÉ SE NIEGA A LA REDUCCIÓN DE JORNADA

Todo ello en respuesta a Díaz, quien ha asegurado que Juan Bravo se había comprometido antes de las vacaciones a mantener una reunión con ella para hablar de la reducción de la jornada, pero que desde 'Génova' "le llamaron al orden" y "impidieron institucionalmente" que mantuviera el encuentro.

La portavoz de Sumar en el Congreso ha interpelado a Bravo para decirle que él, el PP y el conjunto de la ciudadanía sabe cuál es la versión correcta de esta polémica.

"Empiece ya a explicar a este país por qué se niegan a que la gente trabajadora tenga más tiempo para su vida", ha aseverado Barbero.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El PP tumba una moción de Vox en Mallorca que pedía consultas ciudadanas sobre centros de menores migrantes

El PP tumba una moción

Condenadas la exvicepresidenta y exdelegada de Ceuta por la devolución de 55 menores marroquíes en 2021

Condenadas la exvicepresidenta y exdelegada

El juez del 'caso Errejón' pospone la citación para cotejar conversaciones del exdiputado con un testigo

El juez del 'caso Errejón'

Decretan el ingreso en prisión para el hombre que mató a su madre con un arma blanca en Las Palmas de Gran Canaria

Decretan el ingreso en prisión

Asociaciones de jueces advierten de la "insólita" imagen del fiscal general en el banquillo y el "daño" a la institución

Asociaciones de jueces advierten de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ayuso presenta 50 medidas para

Ayuso presenta 50 medidas para marcar la hoja de ruta de la Comunidad de Madrid: rebajas fiscales a empresas y menos impuestos a jóvenes que estudien y trabajen

Detienen al alcalde de Vox de un pueblo de Segovia por violencia de género: un policía fuera de servicio presenció cómo agredía a su mujer

El nuevo centro de ciberdefensa 5G del Mando Conjunto del Ciberespacio: investigará mejoras de sistemas militares y detectará ataques digitales

Aduanas encuentra 130 kilos de cannabis y 25.000 euros en la autocaravana de un jubilado: “Mi pensión es demasiado pequeña”

La ley del desapego: qué es y cómo afecta a tu vida, según la psicología

ECONOMÍA

Sube otra vez el precio

Sube otra vez el precio de la luz: esta es la tarifa máxima y mínima este 12 de septiembre

Alberto Prieto, director de Coral Homes, advierte del auge del ‘middle market’: “Los empresarios de sectores ajenos al ladrillo están apostando fuerte por el inmobiliario”

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

Sin sorpresas en el BCE: mantiene los tipos en el 2% y pone fin al ciclo de recortes

DEPORTES

El dinero que podría pagar

El dinero que podría pagar el FC Barcelona por el retraso con la reapertura del Camp Nou: se trata de cláusulas millonarias

La policía detiene a dos activistas durante la etapa 18 de La Vuelta que intentaban saltar la valla para interrumpir el paso de los ciclistas

Toni Bou extiende su reinado en el trial y suma 38 títulos mundiales a su palmarés: ha hecho historia gracias a su rueda trasera

Alegría, sobre las protestas en La Vuelta: “El deporte no puede permanecer ajeno a la realidad del mundo que le rodea”

La Vuelta a España modifica el recorrido de la contrarreloj de Valladolid por las protestas pro Palestina: los ciclistas recorrerán 15 km menos