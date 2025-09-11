Espana agencias

Sánchez desea buena Diada y reclama "convivencia, respeto y progreso" para que los catalanes "sigan avanzando"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado la Diada de Cataluña y ha reclamado "convivencia, respeto y progreso" para que los catalanes "sigan avanzando".

"Este once de septiembre celebramos la Cataluña de todos y todas: abierta, plural y con ambición de futuro", ha expresado el jefe del Ejecutivo en un mensaje escrito en catalán en la red social X.

Sánchez ha reclamado "convivencia, respeto y progreso compartido para que los catalanes y las catalanas sigan avanzando". "¡Buena Diada!", ha concluido su mensaje".

La Diada se celebra el 11 de septiembre en conmemoración por la caída de Barcelona a manos de las tropas borbónicas en la guerra de sucesión española en 1714, que comportó la abolición de las instituciones catalanas tras la promulgación de los Decretos de Nueva Planta, y fue declarada como Fiesta Nacional por el Parlament en 1980, tras la dictadura franquista.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Feijóo desea una buena Diada a los catalanes y reivindica una Cataluña "próspera, abierta y competitiva"

Feijóo desea una buena Diada

Ayuso y oposición se reencuentran este jueves en el Debate sobre el Estado de la Región con Gaza y migración de fondo

Ayuso y oposición se reencuentran

Page y Sánchez coinciden este jueves en Cuenca presentando el Plan de Formación ante emergencias de Protección Civil

Page y Sánchez coinciden este

El CIS presenta hoy su barómetro de septiembre, el primero tras el empate técnico de julio y los incendios forestales

El CIS presenta hoy su

Mantienen las protestas este martes en diferentes ciudades del país tras el anuncio del embargo de armas a Israel

Mantienen las protestas este martes
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La razón por la que

La razón por la que nunca debes saludar a un helicóptero: “Puede poner en peligro el operativo”

Pere Navarro, director de la DGT: “No se va a prohibir conducir por razones de edad, dependerá de las condiciones psicofísicas del conductor”

Un experto explica qué debes hacer en el caso de quedarte encerrado en el coche: “El primer instinto es darle puñetazos al cristal”

España rechaza la protección temporal de un nigeriano afectado por la guerra en Ucrania: acudió a la cita para solicitarla, pero nunca llegó a formalizar la solicitud

La Policía Nacional resuelve las principales dudas sobre el DNI y su formato digital: “Los datos no se quedan almacenados en el móvil”

ECONOMÍA

Gonzalo Bernardos, economista: “En 2025

Gonzalo Bernardos, economista: “En 2025 un perrito, un gatito y un periquito son capaces de enseñar una vivienda y venderla”

Si te despiden disciplinariamente por algo que no has hecho, esto es lo que deberías hacer, según un abogado: “No te quedes de brazos cruzados”

Cuál es el precio de la gasolina este 11 de septiembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

¿Si compartes una cuenta bancaria con tu hijo, Hacienda puede multarte? Esto es lo que dice un abogado

Actualización del tipo de cambio dólar-euro hoy 11 de septiembre

DEPORTES

Alegría, sobre las protestas en

Alegría, sobre las protestas en La Vuelta: “El deporte no puede permanecer ajeno a la realidad del mundo que le rodea”

La Vuelta a España modifica el recorrido de la contrarreloj de Valladolid por las protestas pro Palestina: los ciclistas recorrerán 15 km menos

Las protestas pro Palestina de la Vuelta llegan a los tribunales: el juez Pedraz abre diligencias por un posible delito de odio

Una leyenda del tenis se rinde ante Alcaraz: “Es tan joven todavía que eso es lo que da miedo”

La llegada de Sonia Bermúdez a la selección femenina de fútbol abre la puerta al regreso de Jenni Hermoso: “No la voy a descubrir ahora, es una leyenda”