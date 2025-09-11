Portavoz de la Junta CyL (PP) afirma que las imágenes de Gaza "sobrecogen profundamente" y son "claramente inaceptables"

El portavoz de la Junta de Castilla y León, el 'popular' Carlos Fernández Carriedo, ha afirmado este jueves que las imágenes de lo que está ocurriendo en Gaza "sobrecogen profundamente" y son "claramente inaceptables" desde el punto de vista humano.

"Lo que está ocurriendo allí es absolutamente atroz", ha añadido el portavoz de la Junta que ha señalado que lo prioritario es acabar con los conflictos bélicos, con una mención expresa a Ucrania y a Oriente Medio, ante unas imágenes que "resultan especialmente repugnantes".

Tras recordar que la Junta de Castilla y León no tiene competencias en el ámbito del derecho internacional, el portavoz ha llamado la atención tanto a las partes implicadas en los conflictos bélicos como a la comunidad internacional y ha pedido también una labor de esfuerzo conjunto en la posición europea.

Fernández Carriedo ha defendido que Europa tiene que tener mayor peso en el mundo, mayor peso en las decisiones y el papel protagonista que le corresponde por historia, por cultura, por proximidad a los territorios y por peso económico. "Es muy importante que la voz de Europa sea eficaz, que se escuche, pero también que la voz de Europa se respete y tenemos que ganar respeto internacional en este ámbito", ha sentenciado.