Espana agencias

Netanyahu acusa a Sánchez de una "amenaza genocida" por decir que España carece de armas nucleares para frenar a Israel

Por Newsroom Infobae

Guardar

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha cargado este jueves contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha acusado de haber realizado una "amenaza genocida flagrante" contra Israel después de que este dijera que España carece de armamento nuclear para frenar la guerra en Gaza y por ello adopta otras medidas, como el embargo de armas.

"El primer ministro español Sánchez dijo ayer que España no puede detener la batalla de Israel contra los terroristas de Hamás porque 'España no tiene armas nucleares'", ha escrito Netanyahu en un mensaje en su cuenta oficial en X como primer ministro de Israel.

"Eso supone una flagrante amenaza genocida contra el único Estado judío del mundo", ha valorado el mandatario israelí, después de que su Gobierno respondiera el lunes vetando la entrada de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y de la ministra de Juventud, Sira Rego, en respuesta al paquete de medidas anunciado por Sánchez para frenar lo que calificó de "genocidio" en Gaza.

Precisamente, las declaraciones a las que se refiere Netanyahu en su mensaje las pronunció el presidente del Gobierno durante el anuncio de estas nueve medidas --que incluyen la prohibición de entrada a dos ministros ultraderechistas israelíes-- a primera hora del lunes para justificar su decisión de dar este paso para intentar frenar la ofensiva israelí en Gaza y ayudar a la Autoridad Palestina.

"España, como saben, no tiene bombas nucleares, tampoco tiene portaaviones ni grandes reservas de petróleo. Nosotros solos no podemos detener la ofensiva israelí. Pero eso no significa que no vayamos a dejar de intentarlo. Porque hay causas por las que merece la pena luchar, aunque no esté en nuestras únicas manos ganarlas", fueron las palabras de Sánchez, que el primer ministro israelí ha interpretado como una amenaza a emplear armamento nuclear contra su país por parte de España.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

En libertad con cargos el acusado de atropellar mortalmente a una mujer en Murcia

Infobae

La Policía asegura que 'Alvise' recibió los 100.000 euros para "financiar parte de la campaña" de las europeas

La Policía asegura que 'Alvise'

El Gobierno notifica a la Comunidad Valenciana el traslado de tres menores migrantes y esta anuncia alegaciones

El Gobierno notifica a la

Sumar replica al PP que se fijó una reunión sobre la reducción de la jornada en junio pero luego decidieron no acudir

Sumar replica al PP que

El PP tumba una moción de Vox en Mallorca que pedía consultas ciudadanas sobre centros de menores migrantes

El PP tumba una moción
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así funciona la “estafa de

Así funciona la “estafa de los abogados” en WhatsApp: “No pinches en enlaces desconocidos”

Ayuso presenta 50 medidas para marcar la hoja de ruta de la Comunidad de Madrid: rebajas fiscales a empresas y menos impuestos a jóvenes que estudien y trabajen

Detienen al alcalde de Vox de un pueblo de Segovia por violencia de género: un policía fuera de servicio presenció cómo agredía a su mujer

El nuevo centro de ciberdefensa 5G del Mando Conjunto del Ciberespacio: investigará mejoras de sistemas militares y detectará ataques digitales

Aduanas encuentra 130 kilos de cannabis y 25.000 euros en la autocaravana de un jubilado: “Mi pensión es demasiado pequeña”

ECONOMÍA

El campo español teme perder

El campo español teme perder financiación en la nueva política agraria europea: “La alimentación deja de ser una prioridad y ahora lo es la defensa”

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 4 de este 11 septiembre

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Sube otra vez el precio de la luz: esta es la tarifa máxima y mínima este 12 de septiembre

Alberto Prieto, director de Coral Homes, advierte del auge del ‘middle market’: “Los empresarios de sectores ajenos al ladrillo están apostando fuerte por el inmobiliario”

DEPORTES

La UEFA dice no al

La UEFA dice no al partido Villarreal - FC Barcelona en Miami, aunque iniciará una ronda de consultas

El Metropolitano será sede de la Champions 2027 por segunda vez en la historia

El dinero que podría pagar el FC Barcelona por el retraso con la reapertura del Camp Nou: se trata de cláusulas millonarias

La policía detiene a dos activistas durante la etapa 18 de La Vuelta que intentaban saltar la valla para interrumpir el paso de los ciclistas

Toni Bou extiende su reinado en el trial y suma 38 títulos mundiales a su palmarés: ha hecho historia gracias a su rueda trasera