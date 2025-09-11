Espana agencias

La Abogacía Española pide control y transparencia en el nombramiento de administradores concursales

Por Newsroom Infobae

Guardar

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, ha pedido hoy control y transparencia en el nombramiento de administradores concursales para que el Registro Público Concursal sea "transparente, ágil y fiable".

"Defendemos que el sistema de designaciones se organice con un turno corrido provincial, para evitar desigualdades y garantizar la eficiencia en el reparto de cargas de trabajo; que se clarifique la responsabilidad en el pago de los honorarios registrales, para que no recaiga indebidamente sobre la administración concursal", ha afirmado González en la inauguración del V Congreso Mercantil y Concursal Ciudad de Toledo.

Salvador González ha explicado que estas propuestas forman parte de las observaciones formuladas por la Abogacía, a través de su subcomisión de Derecho Mercantil y Concursal, al Proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla el Registro Público Concursal.

"Estas propuestas buscan asegurar un Registro transparente, ágil y fiable, que ofrezca información completa sobre los profesionales inscritos, facilite la designación objetiva y fortalezca la confianza en el sistema", ha explicado el presidente de la Abogacía.

A su vez, la Abogacía ha hecho observaciones al Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Estadística Concursal. Entre ellas, González ha señalado "la necesidad de medir aspectos tan relevantes como la tasa de recuperación de créditos, el coste medio de los procedimientos, la eficacia de los planes de reestructuración, el impacto de la segunda oportunidad en emprendedores o la incidencia de factores de género y discapacidad en los concursos".

"También pedimos que España no espere hasta 2027 -cuando la Comisión Europea apruebe el modelo estadístico común- para comenzar a recopilar información, sino que adopte desde ahora un sistema propio y riguroso que permita detectar disfunciones y mejorar la práctica concursal", ha afirmado el presidente del Consejo General de la Abogacía Española.

Asimismo, González ha resaltado en su intervención el compromiso de la abogacía "con el Estado de derecho, con la seguridad jurídica, y con la protección del tejido empresarial y económico" de España.

El presidente de la Abogacía también ha en valor el papel de abogados y abogadas en el procedimiento concursal: "Somos nosotros quienes guiamos a empresas y particulares en momentos de gran incertidumbre jurídica y financiera. Somos indispensables en la prevención del conflicto y en la administración concursal. Y somos también -desde nuestra experiencia práctica- quienes detectamos las lagunas normativas, las incoherencias jurisprudenciales y las tensiones entre seguridad jurídica y economía de mercado".

Junto al presidente de la Abogacía han participado en el acto el decano del Colegio de la Abogacía de Toledo, Ángel Cervantes; el teniente de alcalde y concejal de Hacienda, Fondos Europeos y Participación, Juan José Alcalde; y el 'chief operating officer' (COO) de International Auction Group y presidente de la Asociación Nacional de Entidades Especializadas, Álex Munné.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Parlamento de Navarra remite al Supremo información sobre los pagos a Santos Cerdán en su etapa de electo foral

El Parlamento de Navarra remite

Aplazado el desahucio de las exmonjas cismáticas de Belorado (Burgos) hasta el 3 de octubre

Infobae

Tellado critica que PSOE culpe al PP de no aprobar reducción de jornada "cuando el propio Sánchez prefirió ir al cine"

Tellado critica que PSOE culpe

La madre acusada de intentar asesinar a su bebé pide que les dejen ser padres y que quieren "lo mejor" para su hija

La madre acusada de intentar

Pedro Sánchez anuncia que el Plan de Formación ante emergencias llegará a 25.000 centros y más de 8 millones de alumnos

Pedro Sánchez anuncia que el
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Un Policía puede hacer una

¿Un Policía puede hacer una fotografía de tu DNI? Esto es lo que dice la ley

La carretera de Madrid en perfecto estado que nunca se abrió al tráfico: 12 kilómetros, carreras ilegales y un enorme gasto

El proyecto del ‘Eurodrone’ avanza a pesar de las dudas de uno de los países involucrados: “Es un símbolo del compromiso de Europa con su seguridad”

El nuevo dron subterráneo de Arquimea: aportará agilidad y conocimiento de los lugares de más difícil acceso

Un profesor y un alumno fueron apuñalados en un instituto por un hombre que ya planeó un asesinato masivo en 2024

ECONOMÍA

Una cajera de Caprabo es

Una cajera de Caprabo es despedida porque cierra el supermercado, rechaza un traslado y luego denuncia: el tribunal dice que ella misma suspendió el contrato

Natalia de Santiago, experta en economía: “A partir de los 40, una casa en propiedad es una ventaja aplastante de cara a la jubilación”

Un hombre que vendía leña mientras cobraba el subsidio por desempleo amasa 1 millón de euros sin declarar: solo tendrá que devolver una parte

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 11 septiembre

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

Alegría, sobre las protestas en

Alegría, sobre las protestas en La Vuelta: “El deporte no puede permanecer ajeno a la realidad del mundo que le rodea”

La Vuelta a España modifica el recorrido de la contrarreloj de Valladolid por las protestas pro Palestina: los ciclistas recorrerán 15 km menos

Las protestas pro Palestina de la Vuelta llegan a los tribunales: el juez Pedraz abre diligencias por un posible delito de odio

Una leyenda del tenis se rinde ante Alcaraz: “Es tan joven todavía que eso es lo que da miedo”

La llegada de Sonia Bermúdez a la selección femenina de fútbol abre la puerta al regreso de Jenni Hermoso: “No la voy a descubrir ahora, es una leyenda”