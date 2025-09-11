Juanma Moreno ve "inaceptable en términos de DDHH" la situación en Gaza y pide "no manosear una causa de humanidad"

El conflicto bélico en Gaza ha marcado buena parte del debate parlamentario este jueves que han protagonizado la portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, y el presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, quien ha calificado de "inaceptable en términos de derechos humanos" la situación en la Franja y ha pedido "no manosear una causa de humanidad".

Así ha contestado el presidente del Ejecutivo autonómico después de que la portavoz de la formación de izquierda considerara una "imoralidad" el hecho de "no condenar el genocidido como tal". Nieto ha comenzado su intervención recordando que a muchos niños gazatíes "los están matando de sed y de hambre" y que hay un "plan calculado" para "exterminar" al pueblo palestino "que se llama genocidio perpetrado por el Estado de Israel".

Al respecto, la portavoz de Por Andalucía, dentro de las preguntas orales al presidente en esta sesión plenaria, ha vuelto a pedir a Moreno una condena "para que sea un digno representante de un pueblo andaluz que no comprende ese silencio". Para Nieto, "hay una raya pintada" en torno a Palestina: "de un lado los que condenamos el genocidio y del otro lado quiene no lo hacen".

Moreno a afeado a Nieto su "intento de ideologizar" porque "no es bueno ni positivo". El presidente andaluz ha señalado que el Estado de Israel tiene "todo el derecho a defenderse. Lo que no entendemos es que sea ilimitado ni desproporcionado". En este sentido, "no entendemos que no se permita acceder a alimentos que son fundamentales para que esa población pueda sobrevivir".

"Esa actuación en Gaza por parte del Gobierno de Israel hacia la población civil es inadmisible, y lo hemos dicho de una manera clara y contundente. Esto es una causa que no va de izquierda y de derecha, esto es una causa de humanidad: No lo manoseen", ha subrayado el presidente de la Junta.

Por lo demás, ambos dirigentes se han reprochado mensajes contradictorios y se han interpelado para "desterrar la mentira del debate político". Así, mientras Nieto ha esgrimido que Moreno "dice en la misma frase que en Andalucía no se aplica la ley estatal de vivienda y que aquí no se interviene el mercado, a renglón seguido, manifiesta que el problema de la vivienda en Andalucía es el intervencionismo de la ley estatal. ¿En qué quedamos?".

"Dicen que la quita de la deuda es 'dinero del monopoly', que no sirve para nada ni Andalucía lo necesita. Y sin embargo, ese mismo dinero, cuando traspasa la frontera de Despeñaperros se convierte en dinero tan útil que le permite a Sánchez pagar favores a los independentistas", ha afirmado Nieto.

En su turno de intervención, Moreno ha instado a la portavoz de Por Andalucía a dejar de lado las contradiciones en su grupo parlamentario. "¿Por qué cuando gobernó con el Partido Socialista permitió que hubiera los mayores conciertos (en sanidad) de la historia de Andalucía si estaba en contra y dice que hay que eliminarlos?". "La coherencia hay que mantenerla, y a usted se le derrumba cada vez que interviene en este Parlamento porque dice una cosa y cuando tiene responsabilidad el Gobierno hace justamente la contraria: eso no lo entienden los ciudadanos", ha añadido Moreno.

"No existe privatización en Andalucía, nunca en la historia se ha invertido más. Prueba de ello que, por primera vez, estamos por encima de la media en gasto por habitante en la comunidad", ha concluido Moreno en esta sesión de control al Gobierno andaluz.