Espana agencias

Juanma Moreno ve "inaceptable en términos de DDHH" la situación en Gaza y pide "no manosear una causa de humanidad"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El conflicto bélico en Gaza ha marcado buena parte del debate parlamentario este jueves que han protagonizado la portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, y el presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, quien ha calificado de "inaceptable en términos de derechos humanos" la situación en la Franja y ha pedido "no manosear una causa de humanidad".

Así ha contestado el presidente del Ejecutivo autonómico después de que la portavoz de la formación de izquierda considerara una "imoralidad" el hecho de "no condenar el genocidido como tal". Nieto ha comenzado su intervención recordando que a muchos niños gazatíes "los están matando de sed y de hambre" y que hay un "plan calculado" para "exterminar" al pueblo palestino "que se llama genocidio perpetrado por el Estado de Israel".

Al respecto, la portavoz de Por Andalucía, dentro de las preguntas orales al presidente en esta sesión plenaria, ha vuelto a pedir a Moreno una condena "para que sea un digno representante de un pueblo andaluz que no comprende ese silencio". Para Nieto, "hay una raya pintada" en torno a Palestina: "de un lado los que condenamos el genocidio y del otro lado quiene no lo hacen".

Moreno a afeado a Nieto su "intento de ideologizar" porque "no es bueno ni positivo". El presidente andaluz ha señalado que el Estado de Israel tiene "todo el derecho a defenderse. Lo que no entendemos es que sea ilimitado ni desproporcionado". En este sentido, "no entendemos que no se permita acceder a alimentos que son fundamentales para que esa población pueda sobrevivir".

"Esa actuación en Gaza por parte del Gobierno de Israel hacia la población civil es inadmisible, y lo hemos dicho de una manera clara y contundente. Esto es una causa que no va de izquierda y de derecha, esto es una causa de humanidad: No lo manoseen", ha subrayado el presidente de la Junta.

Por lo demás, ambos dirigentes se han reprochado mensajes contradictorios y se han interpelado para "desterrar la mentira del debate político". Así, mientras Nieto ha esgrimido que Moreno "dice en la misma frase que en Andalucía no se aplica la ley estatal de vivienda y que aquí no se interviene el mercado, a renglón seguido, manifiesta que el problema de la vivienda en Andalucía es el intervencionismo de la ley estatal. ¿En qué quedamos?".

"Dicen que la quita de la deuda es 'dinero del monopoly', que no sirve para nada ni Andalucía lo necesita. Y sin embargo, ese mismo dinero, cuando traspasa la frontera de Despeñaperros se convierte en dinero tan útil que le permite a Sánchez pagar favores a los independentistas", ha afirmado Nieto.

En su turno de intervención, Moreno ha instado a la portavoz de Por Andalucía a dejar de lado las contradiciones en su grupo parlamentario. "¿Por qué cuando gobernó con el Partido Socialista permitió que hubiera los mayores conciertos (en sanidad) de la historia de Andalucía si estaba en contra y dice que hay que eliminarlos?". "La coherencia hay que mantenerla, y a usted se le derrumba cada vez que interviene en este Parlamento porque dice una cosa y cuando tiene responsabilidad el Gobierno hace justamente la contraria: eso no lo entienden los ciudadanos", ha añadido Moreno.

"No existe privatización en Andalucía, nunca en la historia se ha invertido más. Prueba de ello que, por primera vez, estamos por encima de la media en gasto por habitante en la comunidad", ha concluido Moreno en esta sesión de control al Gobierno andaluz.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Vox censura la actitud "partidista y parcial" de Armengol y le exige que trate igual a todos los diputados del Congreso

Vox censura la actitud "partidista

Torres afirma estar "tranquilo" ante el informe de la UCO sobre sus conversaciones con Aldama encargado por el TS

Torres afirma estar "tranquilo" ante

El PP dice que Sánchez va "de derrota en derrota hasta la derrota final": "Es un Gobierno vacío, sin apoyo y aislado"

El PP dice que Sánchez

La vivienda sigue como primer problema, la inmigración sube al segundo puesto y la corrupción cae al noveno

La vivienda sigue como primer

El Gobierno prohíbe la entrada de los ministros ultraderechistas israelíes Smotrich y Ben Gvir

El Gobierno prohíbe la entrada
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La ley del desapego: qué

La ley del desapego: qué es y cómo afecta a tu vida, según la psicología

Un inspector jefe de la Policía explica qué pasa si pierdes el DNI y no lo denuncias: “Puedes tener problemas muy serios”

El PSOE se repone y abre distancias con el PP, que registra su peor resultado de la legislatura, según el último CIS

¿Un Policía puede hacer una fotografía de tu DNI? Esto es lo que dice la ley

La carretera de Madrid en perfecto estado que nunca se abrió al tráfico: 12 kilómetros, carreras ilegales y un enorme gasto

ECONOMÍA

Antonio Lorenzo, broker hipotecario: “Estamos

Antonio Lorenzo, broker hipotecario: “Estamos casi haciendo un tercio de las viviendas que se demandan anualmente”

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Una cajera de Caprabo es despedida porque cierra el supermercado, rechaza un traslado y luego denuncia: el tribunal dice que ella misma suspendió el contrato

Natalia de Santiago, experta en economía: “A partir de los 40, una casa en propiedad es una ventaja aplastante de cara a la jubilación”

DEPORTES

Alegría, sobre las protestas en

Alegría, sobre las protestas en La Vuelta: “El deporte no puede permanecer ajeno a la realidad del mundo que le rodea”

La Vuelta a España modifica el recorrido de la contrarreloj de Valladolid por las protestas pro Palestina: los ciclistas recorrerán 15 km menos

Las protestas pro Palestina de la Vuelta llegan a los tribunales: el juez Pedraz abre diligencias por un posible delito de odio

Una leyenda del tenis se rinde ante Alcaraz: “Es tan joven todavía que eso es lo que da miedo”

La llegada de Sonia Bermúdez a la selección femenina de fútbol abre la puerta al regreso de Jenni Hermoso: “No la voy a descubrir ahora, es una leyenda”