Espana agencias

IU marca para octubre la conformación de la candidatura de 'Por Andalucía' e insta a Podemos a "deshojar la margarita"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El coordiandor de IU en Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, ha marcado para finales de octubre "la puesta en escena" de la candidatura de izquierdas 'Por Andalucía', mediante un proceso de primarias abiertas y conjuntas. Y cuestionado sobre si piensa que Podemos volverá a estar dentro de esta coalición, ha apostillado que "quien no ha todavía deshojado su margarita tendrá que ver qué quiere hacer de cara a los andaluces".

Así lo ha trasladado en rueda de prensa en el Congreso, cuestionado por el estado de la conformación de la alianza electoral 'Por Andalucía' de cara a las próximas elecciones del año que viene. Dentro de esta marca electoral, concurrieron en los últimos comicios IU, Podemos, Más País Andalucía (ahora referenciado en Sumar), Verdes Equo, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz.

En julio IU, Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz comenzaron ya los trabajos para revalidar esta coalición sin esperar a Podemos, que defiende actuar con sus propios tiempos para tomar una decisión.

Durante su comparecencia en la Cámara Baja, Valero ha explicado que en septiembre IU realizará sus primarias internas para escoger a sus propios candidatos, como se aprobó recientemente la Coordinadora andaluza de IU.

Luego, será el turno de un proceso de primarias conjuntas con las organizaciones y abierta a la participación de personas sin adscripción partidista y procedentes de la sociedad civil. Por tanto, el cronograma que manejan es que la candidatura esté definida ya a finales de octubre, según ha explicado.

REIVINDICA POR ANDALUCÍA: EL ESPACIO DE UNIDAD DE LA IZQUIERDA

El dirigente de IU ha defendido que 'Por Andalucía' está tomando sus decisiones de "manera participada" y con "transparencia", para estar a la altura de la movilización social y electoral que requiere la izquierda en Andalucía.

"Las fuerzas políticas que se han querido implicar al cien por cien lo llevan haciendo desde hace meses y quien no ha todavía deshojado su margarita pues tendrá que ver qué quiere hacer de cara a los andaluces", ha ahondado Valero, preguntado sobre si piensa que Podemos puede formar parte de dicha candidatura amplia.

Es más, ha reivindicado que "no les cabe duda" que para las gentes de izquierdas en Andalucía la "opción seria" y a la "altura de esa demanda de unidad" entre los sectores más allá del PSOE es precisamente 'Por Andalucía'. "Y lo va a evidenciar con un proceso participado de elaboración de listas por la vía de unas primarias abiertas a quien quiera participar".

Valero ha subrayado que este espacio político es el que crece "en todas las encuestas" y que IU tiene objetivo fortalecerlo, para que estén presente muchos partidos y personas independientes para "echar" al actual presidente autonómico Juanma Moreno de la Junta de Andalucía.

Desde IU defienden que Podemos forma ya parte de esta coalición y esperan que la dirección autonómica muestre su disposición a seguir en él, dado que se le han dado todas las facilidades para que así sea.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Aplazado el desahucio de las exmonjas cismáticas de Belorado (Burgos) hasta el 3 de octubre

Infobae

La Abogacía Española pide control y transparencia en el nombramiento de administradores concursales

La Abogacía Española pide control

La madre acusada de intentar asesinar a su bebé pide que les dejen ser padres y que quieren "lo mejor" para su hija

La madre acusada de intentar

Generalitat exige al Gobierno destitución "inmediata" del presidente e la CHJ por "abandono" de funciones durante el 290

Generalitat exige al Gobierno destitución

El TEDH dice que las restricciones Covid en hostelería no pueden considerarse "una expropiación 'de facto"

El TEDH dice que las
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Un Policía puede hacer una

¿Un Policía puede hacer una fotografía de tu DNI? Esto es lo que dice la ley

La carretera de Madrid en perfecto estado que nunca se abrió al tráfico: 12 kilómetros, carreras ilegales y un enorme gasto

El proyecto del ‘Eurodrone’ avanza a pesar de las dudas de uno de los países involucrados: “Es un símbolo del compromiso de Europa con su seguridad”

El nuevo dron subterráneo de Arquimea: aportará agilidad y conocimiento de los lugares de más difícil acceso

Un profesor y un alumno fueron apuñalados en un instituto por un hombre que ya planeó un asesinato masivo en 2024

ECONOMÍA

Sorteo 2 de la Triplex

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Una cajera de Caprabo es despedida porque cierra el supermercado, rechaza un traslado y luego denuncia: el tribunal dice que ella misma suspendió el contrato

Natalia de Santiago, experta en economía: “A partir de los 40, una casa en propiedad es una ventaja aplastante de cara a la jubilación”

Un hombre que vendía leña mientras cobraba el subsidio por desempleo amasa 1 millón de euros sin declarar: solo tendrá que devolver una parte

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 11 septiembre

DEPORTES

Alegría, sobre las protestas en

Alegría, sobre las protestas en La Vuelta: “El deporte no puede permanecer ajeno a la realidad del mundo que le rodea”

La Vuelta a España modifica el recorrido de la contrarreloj de Valladolid por las protestas pro Palestina: los ciclistas recorrerán 15 km menos

Las protestas pro Palestina de la Vuelta llegan a los tribunales: el juez Pedraz abre diligencias por un posible delito de odio

Una leyenda del tenis se rinde ante Alcaraz: “Es tan joven todavía que eso es lo que da miedo”

La llegada de Sonia Bermúdez a la selección femenina de fútbol abre la puerta al regreso de Jenni Hermoso: “No la voy a descubrir ahora, es una leyenda”