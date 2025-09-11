IU marca para octubre la conformación de la candidatura de 'Por Andalucía' e insta a Podemos a "deshojar la margarita"

El coordiandor de IU en Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, ha marcado para finales de octubre "la puesta en escena" de la candidatura de izquierdas 'Por Andalucía', mediante un proceso de primarias abiertas y conjuntas. Y cuestionado sobre si piensa que Podemos volverá a estar dentro de esta coalición, ha apostillado que "quien no ha todavía deshojado su margarita tendrá que ver qué quiere hacer de cara a los andaluces".

Así lo ha trasladado en rueda de prensa en el Congreso, cuestionado por el estado de la conformación de la alianza electoral 'Por Andalucía' de cara a las próximas elecciones del año que viene. Dentro de esta marca electoral, concurrieron en los últimos comicios IU, Podemos, Más País Andalucía (ahora referenciado en Sumar), Verdes Equo, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz.

En julio IU, Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz comenzaron ya los trabajos para revalidar esta coalición sin esperar a Podemos, que defiende actuar con sus propios tiempos para tomar una decisión.

Durante su comparecencia en la Cámara Baja, Valero ha explicado que en septiembre IU realizará sus primarias internas para escoger a sus propios candidatos, como se aprobó recientemente la Coordinadora andaluza de IU.

Luego, será el turno de un proceso de primarias conjuntas con las organizaciones y abierta a la participación de personas sin adscripción partidista y procedentes de la sociedad civil. Por tanto, el cronograma que manejan es que la candidatura esté definida ya a finales de octubre, según ha explicado.

REIVINDICA POR ANDALUCÍA: EL ESPACIO DE UNIDAD DE LA IZQUIERDA

El dirigente de IU ha defendido que 'Por Andalucía' está tomando sus decisiones de "manera participada" y con "transparencia", para estar a la altura de la movilización social y electoral que requiere la izquierda en Andalucía.

"Las fuerzas políticas que se han querido implicar al cien por cien lo llevan haciendo desde hace meses y quien no ha todavía deshojado su margarita pues tendrá que ver qué quiere hacer de cara a los andaluces", ha ahondado Valero, preguntado sobre si piensa que Podemos puede formar parte de dicha candidatura amplia.

Es más, ha reivindicado que "no les cabe duda" que para las gentes de izquierdas en Andalucía la "opción seria" y a la "altura de esa demanda de unidad" entre los sectores más allá del PSOE es precisamente 'Por Andalucía'. "Y lo va a evidenciar con un proceso participado de elaboración de listas por la vía de unas primarias abiertas a quien quiera participar".

Valero ha subrayado que este espacio político es el que crece "en todas las encuestas" y que IU tiene objetivo fortalecerlo, para que estén presente muchos partidos y personas independientes para "echar" al actual presidente autonómico Juanma Moreno de la Junta de Andalucía.

Desde IU defienden que Podemos forma ya parte de esta coalición y esperan que la dirección autonómica muestre su disposición a seguir en él, dado que se le han dado todas las facilidades para que así sea.