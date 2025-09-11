Espana agencias

Feijóo desea una buena Diada a los catalanes y reivindica una Cataluña "próspera, abierta y competitiva"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha deseado una buena Diada a todos los catalanes y ha reivindicado una "Cataluña próspera, abierta y competitiva".

"Por una Cataluña de todos, en convivencia y en libertad. Por una Cataluña próspera, abierta y competitiva. Bona Diada a todos los catalanes", ha expresado el líder de la oposición en un mensaje en la red social X.

La Diada se celebra el 11 de septiembre en conmemoración por la caída de Barcelona a manos de las tropas borbónicas en la guerra de sucesión española en 1714, que comportó la abolición de las instituciones catalanas tras la promulgación de los Decretos de Nueva Planta, y fue declarada como Fiesta Nacional por el Parlament en 1980, tras la dictadura franquista.

