Exteriores convoca al encargado de negocios de Rusia por la "inaceptable violación del espacio aéreo" de Polonia

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha convocado este jueves al encargado de negocios de Rusia en Madrid, Anton Cherepov, para trasladarle la condena del Gobierno por lo que considera una "inaceptable violación del espacio aéreo polaco", según han informado desde el departamento que encabeza José Manuel Albares.

La convocatoria del encargado de negocios, máximo representante de Rusia en España en ausencia del embajador, se ha producido después de que Polonia procediera al derribo de varios drones rusos sobre su territorio este miércoles e invocara el artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte.

En una entrevista en 'La Hora de la 1', recogida por Europa Press, Albares ha indicado este jueves que ayer habló con su homólogo polaco, Radoslaw Sikorsi, y también con otros colegas de la OTAN y la UE, y, según ha dicho, en base a la información de que dispone "el ataque ha sido deliberado".

Para el ministro, "poco importa cuál era su objetivo, lo importante es cómo vamos a reaccionar nosotros y tenemos que reaccionar, como lo estamos haciendo, con unidad, con firmeza y también con serenidad". En este sentido, ha subrayado que la invocación del artículo 4 plantea mantener "consultas políticas de las que tiene que salir una respuesta diplomática".

La postura de España, ha añadido, "es muy clara: tenemos que defender la paz, tenemos que buscar una desescalada, pero también tenemos que proteger la seguridad de Europa y de los europeos".