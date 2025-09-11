Espana agencias

El turismo internacional crece un 5 % hasta junio y un 4 % respecto al nivel prepandemia

Por Newsroom Infobae

Guardar

Madrid, 11 sep (EFECOM).- Casi 690 millones de turistas realizaron viajes internacionales en el primer semestre del año, un 5 % más respecto al mismo periodo de 2024 (33 millones más), aunque los resultados variaron entre las diferentes regiones y subregiones, según datos difundidos este jueves por ONU Turismo.

De esta forma, el turismo internacional ya supera en un 4 % las cifras prepandemia, tras la plena recuperación de las mismas en el conjunto de 2024, con 1.500 millones de llegadas.

Europa acogió a casi 340 millones de turistas internacionales durante el primer semestre, aproximadamente un 4 % más que un año antes y un 7 % más que en 2019.

En Europa Septentrional, Occidental y Mediterránea Meridional, el crecimiento fue del 3 %, mientras que Europa Central y Oriental, a pesar de continuar con una fuerte recuperación, del 9 %, se mantuvieron aún un 11 % por debajo de los niveles precovid.

Las llegadas en Asia y el Pacífico aumentaron un 11 %, recuperando un 92 % de las cifras registradas en 2019 y quedando aún un 8 % por debajo de las mismas, destacando Asia Nororiental, con un repunte del 20 %, que, sin embargo, no permitió recuperar totalmente los niveles prepandemia(un 8 % por debajo).

América registró un avance del 3 %, pero mientras que el Sur continuó mostrando un crecimiento sólido del 14 % y América Central registró un aumento del 2 %, el Norte se mantuvo sin variación, debido a ligeras caídas en Estados Unidos y Canadá, al igual que el Caribe, afectado por la disminución de la demanda de su principal mercado emisor: EE.UU.

África registró un crecimiento del 12 %, al que contribuyeron tanto África Septentrional, con un repunte del 14 %, como África Subsahariana, con uno del 11 %.

Oriente Medio fue la única región donde se produjo un descenso del 4 %, aunque con un 29 % más de llegadas que en el mismo periodo de 2019, lo que representa los mejores resultados regionales en relación al ejercicio prepandemia.

Las tasas de crecimiento más altas entre los destinos importantes se dieron en Japón y Vietnam, del 21 % en ambos; en la República de Corea, del 15 %; Marruecos, del 19 %; México y los Países Bajos, del 7 %.

Malasia e Indonesia tuvieron una mejora del 9 %, y Hong Kong (China) del 7 %, aunque las llegadas en estos destinos se mantuvieron ligeramente por debajo de los niveles registrados en 2019.

Los principales destinos del mundo, Francia (hasta mayo) y España experimentaron crecimientos del 5 %.

Japón también encabeza el crecimiento de los ingresos por turismo internacional, con un avance del 18 %, seguido por países como el Reino Unido (+13 % hasta marzo), Francia (+9 %), España (+8 %) y Turquía (+8 %).

También se observa una fuerte demanda de viajes en el gasto emisor de algunos mercados grandes, como China, con un aumento del 16 % hasta marzo, el mismo porcentaje que España, seguidos del Reino Unido (+15 % hasta marzo), Singapur (+10 %) y la República de Corea (+8 %).

ONU Turismo ha advertido de que los elevados costos de transporte y alojamiento, así como otros factores económicos, son los dos retos principales que afectan el turismo internacional en 2025.

Se ha previsto que la inflación en turismo disminuirá del 8 % en 2024 al 6,8 % en 2025, pero se mantendrá muy por encima del valor del 3,1 % obtenido antes de la pandemia y considerablemente por encima de la inflación general (4,3 %).

Los turistas "seguirán buscando la mejor relación calidad-precio, pero también viajarán a destinos más cercanos, realizarán viajes más cortos o gastarán menos, en respuesta al aumento de los precios".

La incertidumbre debida a las tensiones económicas y geopolíticas también merman la confianza en los viajes, ha explicado la organización.

La menor confianza de los consumidores es el tercer factor principal que afecta al turismo, mientras que las crisis geopolíticas (al margen de los conflictos actuales) se consideraron el cuarto; el aumento de los aranceles comerciales (quinto) y los requisitos de viaje (sexto). EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Planas fija un frente común con el sector pesquero para defender fondos justos en la UE

Infobae

El TJUE anula la ayuda de Hungría a dos reactores nucleares financiados por Rusia

Infobae

El nuevo plan contra la pobreza energética asegura el suministro a los más vulnerables

Infobae

Temas del día de EFE Economía del jueves, 11 de septiembre de 2025 (19:00 horas)

Infobae

El instituto estadístico francés aumenta su previsión de crecimiento al 0,8 % este año

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Galicia responde a Puente y

Galicia responde a Puente y tacha de “ocurrencia” la posible demanda de Renfe por los cortes ferroviarios: “¿Quién debería indemnizar a quién?”

El Gobierno responde a Netanyahu: tacha de “falsos y calumniosos” sus comentarios sobre las amenazas de España a Israel

La línea 7B del Metro de Madrid reabrirá en noviembre tras tres años cerrada: 73 casas demolidas y cientos de familias afectadas

Así funciona la “estafa de los abogados” en WhatsApp: “No pinches en enlaces desconocidos”

Ayuso presenta 50 medidas para marcar la hoja de ruta de la Comunidad de Madrid: rebajas fiscales a empresas y menos impuestos a jóvenes que estudien y trabajen

ECONOMÍA

Miguel Benito Barrionuevo, abogado, explica

Miguel Benito Barrionuevo, abogado, explica la guía definitiva para entender tu nómina

Javier Gil, investigador del CSIC, sobre los que especulan con la vivienda: “Cuantas más propiedades acumules, más impuestos tienes que pagar”

El campo español teme perder financiación en la nueva política agraria europea: “La alimentación deja de ser una prioridad y ahora lo es la defensa”

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 4 de este 11 septiembre

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

La UEFA dice no al

La UEFA dice no al partido Villarreal - FC Barcelona en Miami, aunque iniciará una ronda de consultas

El Metropolitano será sede de la Champions 2027 por segunda vez en la historia

El dinero que podría pagar el FC Barcelona por el retraso con la reapertura del Camp Nou: se trata de cláusulas millonarias

La policía detiene a dos activistas durante la etapa 18 de La Vuelta que intentaban saltar la valla para interrumpir el paso de los ciclistas

Toni Bou extiende su reinado en el trial y suma 38 títulos mundiales a su palmarés: ha hecho historia gracias a su rueda trasera