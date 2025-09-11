El turismo internacional crece un 5 % hasta junio y un 4 % respecto al nivel prepandemia

Madrid, 11 sep (EFECOM).- Casi 690 millones de turistas realizaron viajes internacionales en el primer semestre del año, un 5 % más respecto al mismo periodo de 2024 (33 millones más), aunque los resultados variaron entre las diferentes regiones y subregiones, según datos difundidos este jueves por ONU Turismo.

De esta forma, el turismo internacional ya supera en un 4 % las cifras prepandemia, tras la plena recuperación de las mismas en el conjunto de 2024, con 1.500 millones de llegadas.

Europa acogió a casi 340 millones de turistas internacionales durante el primer semestre, aproximadamente un 4 % más que un año antes y un 7 % más que en 2019.

En Europa Septentrional, Occidental y Mediterránea Meridional, el crecimiento fue del 3 %, mientras que Europa Central y Oriental, a pesar de continuar con una fuerte recuperación, del 9 %, se mantuvieron aún un 11 % por debajo de los niveles precovid.

Las llegadas en Asia y el Pacífico aumentaron un 11 %, recuperando un 92 % de las cifras registradas en 2019 y quedando aún un 8 % por debajo de las mismas, destacando Asia Nororiental, con un repunte del 20 %, que, sin embargo, no permitió recuperar totalmente los niveles prepandemia(un 8 % por debajo).

América registró un avance del 3 %, pero mientras que el Sur continuó mostrando un crecimiento sólido del 14 % y América Central registró un aumento del 2 %, el Norte se mantuvo sin variación, debido a ligeras caídas en Estados Unidos y Canadá, al igual que el Caribe, afectado por la disminución de la demanda de su principal mercado emisor: EE.UU.

África registró un crecimiento del 12 %, al que contribuyeron tanto África Septentrional, con un repunte del 14 %, como África Subsahariana, con uno del 11 %.

Oriente Medio fue la única región donde se produjo un descenso del 4 %, aunque con un 29 % más de llegadas que en el mismo periodo de 2019, lo que representa los mejores resultados regionales en relación al ejercicio prepandemia.

Las tasas de crecimiento más altas entre los destinos importantes se dieron en Japón y Vietnam, del 21 % en ambos; en la República de Corea, del 15 %; Marruecos, del 19 %; México y los Países Bajos, del 7 %.

Malasia e Indonesia tuvieron una mejora del 9 %, y Hong Kong (China) del 7 %, aunque las llegadas en estos destinos se mantuvieron ligeramente por debajo de los niveles registrados en 2019.

Los principales destinos del mundo, Francia (hasta mayo) y España experimentaron crecimientos del 5 %.

Japón también encabeza el crecimiento de los ingresos por turismo internacional, con un avance del 18 %, seguido por países como el Reino Unido (+13 % hasta marzo), Francia (+9 %), España (+8 %) y Turquía (+8 %).

También se observa una fuerte demanda de viajes en el gasto emisor de algunos mercados grandes, como China, con un aumento del 16 % hasta marzo, el mismo porcentaje que España, seguidos del Reino Unido (+15 % hasta marzo), Singapur (+10 %) y la República de Corea (+8 %).

ONU Turismo ha advertido de que los elevados costos de transporte y alojamiento, así como otros factores económicos, son los dos retos principales que afectan el turismo internacional en 2025.

Se ha previsto que la inflación en turismo disminuirá del 8 % en 2024 al 6,8 % en 2025, pero se mantendrá muy por encima del valor del 3,1 % obtenido antes de la pandemia y considerablemente por encima de la inflación general (4,3 %).

Los turistas "seguirán buscando la mejor relación calidad-precio, pero también viajarán a destinos más cercanos, realizarán viajes más cortos o gastarán menos, en respuesta al aumento de los precios".

La incertidumbre debida a las tensiones económicas y geopolíticas también merman la confianza en los viajes, ha explicado la organización.

La menor confianza de los consumidores es el tercer factor principal que afecta al turismo, mientras que las crisis geopolíticas (al margen de los conflictos actuales) se consideraron el cuarto; el aumento de los aranceles comerciales (quinto) y los requisitos de viaje (sexto). EFECOM