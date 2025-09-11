Espana agencias

El TJUE anula la ayuda de Hungría a dos reactores nucleares financiados por Rusia

Por Newsroom Infobae

(Actualiza con nueva información)

Bruselas, 11 sep (EFECOM).- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha anulado la decisión de la Comisión Europea (CE) de aprobar las ayudas públicas que concedió Hungría para la construcción de dos reactores nucleares porque no comprobó suficientemente si la cesión que hizo a Rusia era conforme al derecho comunitario.

Del mismo modo, la corte con sede en Luxemburgo anula la sentencia previa del Tribunal General de la UE que, en primera instancia, avaló la decisión del Ejecutivo comunitario.

Bruselas aprobó en 2017 la ayuda a la inversión que Hungría tenía previsto conceder a la empresa estatal MVM Paks II para el desarrollo de los dos reactores nucleares en la central de Paks, que debían sustituir progresivamente a los cuatro existentes previamente.

Estaba previsto que la compañía se convirtiese, de forma gratuita, en la propietaria de los dos reactores y se encargase de su explotación.

Su construcción se encargó, mediante adjudicación directa, a la empresa rusa Nizhny Novgorod Engineering, en virtud de un acuerdo entre Budapest y Moscú sobre el uso pacífico de la energía, mediante el cual Rusia concedió un préstamo estatal a Hungría para financiar la mayor parte del desarrollo de los nuevos reactores.

Austria impugnó la decisión de la Comisión Europea ante la justicia europea y el TJUE le dio hoy la razón.

La sentencia señaló que el Ejecutivo comunitario no debía haberse limitado a comprobar si el dinero que concedió Hungría se ajustaba a la normativa comunitaria en materia de ayudas de Estado, sino que también tendría que haber analizado si la adjudicación a Rusia respetaba el derecho de la UE relativo a la contratación pública.

El TJUE considera que "la adjudicación directa del contrato de construcción era indispensable para la consecución del objetivo de la ayuda, por lo que constituye una modalidad indisociable de esta".

Y en este sentido, señala que la organización de un procedimiento de licitación puede incidir en el coste de la inversión necesaria para la construcción de la infraestructura y, por tanto, "puede influir en la amplitud de la ventaja eventualmente concedida a una empresa o a un grupo de empresas por esa vía".

Añade además que, a pesar de que el Ejecutivo comunitario consideró que la adjudicación directa a Rusia era conforme con las normas en materia de contratación pública, la decisión no estaba "suficientemente motivada" porque no permitió "comprender las razones concretas que llevaron a esa conclusión".

Tras la sentencia, la ayuda de Estado que concedió Hungría es ilegal, por lo que la Comisión tendrá que volver a evaluar ahora su compatibilidad, en base al fallo del TJUE. EFECOM

EFE

