El PP dice que Sánchez va "de derrota en derrota hasta la derrota final": "Es un Gobierno vacío, sin apoyo y aislado"

La portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, ha asegurado este jueves que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, va de "derrota en derrota hasta la derrota final", después de que anoche el Congreso tumbase la reducción de la jornada laboral. A su entender, se trata de un Gobierno "vacío, sin apoyo parlamentario y aislado".

El Congreso tumbó este miércoles la reducción de jornada laboral a 37,5 horas al prosperar el veto de PP, Vox y Junts, por lo que el proyecto estrella de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quedó retirado del trámite parlamentario.

En una rueda de prensa en el Senado, García ha indicado que este miércoles se vivió otra "jornada negra para el Gobierno más corrupto de nuestra democracia" que, según ha subrayado, "está acorralado por la corrupción".

"UN GOBIERNO PARALIZADO QUE NO FUNCIONA"

"Un Gobierno vacío, sin Presupuestos, sin apoyo parlamentario, sin el apoyo de los españoles, un Gobierno aislado en Europa, un Gobierno que va de derrota en derrota hasta la derrota final", ha exclamado.

Alicia García ha indicado que "se fueron de vacaciones con una gran derrota y vuelven de vacaciones con otra gran derrota parlamentaria". "Estamos ante un Gobierno paralizado, un Gobierno que no funciona, que no es capaz de legislar", ha abundado.

Además, ha denunciado que el Gobierno "bloquee las iniciativas del Partido Popular", precisando que han aprobado "30 leyes" en el Senado pero no son tramitadas en el Congreso por la actuación de la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol.

AFEA AL GOBIERNO QUE NO DIALOGUE CON EL PP

Al ser preguntada si hubo contactos entre el PP y la vicepresidenta Yolanda Díaz para hablar de la reducción de jornada a 37,5 horas, Alicia García se ha quejado de la falta de diálogo del Gobierno con el primer partido de la oposición y ha afirmado que su formación "está en contra de las imposiciones".

"La jornada laboral y todo lo que afecte a todos los trabajadores españoles tiene que ser negociado, tiene que ser acordado, tiene que ser dialogado y, más aún, en el marco del diálogo social. No puede ser una imposición", ha dicho.

García ha destacado que "hoy mismo salían los autónomos celebrando la derrota de esta iniciativa" y ha recordado que "prácticamente el 99% del tejido productivo de España son pymes y autónomos". "Y hoy, precisamente salen a celebrar que ha habido una derrota de este Gobierno porque no ha habido diálogo, no ha habido consenso, no ha habido acuerdo y no ha habido llamadas al Partido Popular", ha manifestado.

CELEBRACIÓN DE LA DIADA

Después de que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, haya defendido una Diada con "participación plena de todos los actores políticos escogidos por los catalanes", Alicia García ha echado en cara a Illa que fuera a Bruselas para verse con el expresidente catalán Carles Puigdemont a primeros de septiembre.

"Vemos a un presidente Illa que ha rehabilitado a Puigdemont con su visita y su reunión en el extranjero hace una semana", ha criticado, para añadir que ante la "debilidad del sanchismo" los independentistas van a "la sucursal de Moncloa para que Sánchez pague".

