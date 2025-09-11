El PP dice que la exclusión de Sánchez de las conversaciones de Polonia se debe a que "se rió a la cara" de la OTAN

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha asegurado este jueves que la exclusión del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de las conversaciones entre líderes europeos sobre los drones rusos en Polonia se debe a que "se rió a la cara" de los socios de España y de la OTAN. A su entender, esa "frivolidad" tiene "consecuencias" y ahora la pagan "los españoles".

Así se ha pronunciado Muñoz después de que el presidente del Gobierno no haya participado en las conversaciones que han mantenido líderes europeos sobre la presencia de casi una veintena de drones rusos en Polonia.

En concreto, el primer ministro polaco, Donald Tusk, ha conversado con el presidente francés, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Friedrich Merz; el primer ministro británico, Keir Starmer; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski; el primer ministro de los Países Bajos, Dick Schoof; o el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Tusk ha asegurado --en un mensaje colgado en la red social 'X'-- que en esas conversaciones ha recibido "no solo muestras de solidaridad con Polonia, sino sobre todo propuestas de apoyo concreto a la defensa aérea de nuestro país".

El PP ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez no haya sido consultado tras lo ocurrido en Polonía --que derribó varios drones rusos en su espacio aéreo e invocó el artículo 4 de la OTAN-- y lo ha achacado a la actitud del presidente español en materia internacional en los últimos meses.

"La frivolidad con la que se rió a la cara de nuestros socios y de la OTAN, tiene consecuencias. No la paga Sánchez, la pagamos los españoles", ha asegurado Muñoz en un mensaje en 'X', aludiendo al anuncio de Sánchez en junio asegurado que España no cumplirá el objetivo del 5% del gasto en Defensa en la OTAN.

"SÁNCHEZ NOS HA AISLADO"

Ya este miércoles, Muñoz denunció en declaraciones a los periodistas el "ataque" sufrido por Polonia, algo que, a su entender, evidencia la "importancia de que España esté en connivencia con sus socios" y no esté "aislada".

"Qué importante en momentos como los que está viviendo la Unión Europea, que podemos estar ante un movimiento histórico en Europa, estar con nuestros aliados y que nuestros aliados sepan que estamos con ellos. Sánchez nos ha aislado de eso y es muy preocupante", manifestó.

Los 'populares' también han criticado esta semana la "unilateralidad" de Sánchez en relación con el conflicto en Gaza tras anunciar Sánchez un paquete de nuevas medidas, como el embargo de armas a Israel.

Muñoz aseguró este martes que en esa declaración en Moncloa Sánchez acusó de "complicidad" a Reino Unido, a la Unión Europea y a Estados Unidos y alertó de las "consecuencias" que eso puede tener para España en el futuro, como la exclusión de foros internacionales en los que "se decidan asuntos importantes" que afectan a los españoles.