El PP cree que el fiscal general del Estado no dimite porque Sánchez lo "necesita": "Lo mantendrá hasta el final"

Por Newsroom Infobae

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha sostenido este jueves que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no dimite tras la apertura de juicio oral contra él por la presunta revelación de secretos de Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, porque el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, lo "necesita". Es por ello que ha considerado que el presidente "lo mantendrá hasta el final".

Así lo ha trasladado en una entrevista en 'RNE' recogida por Europa Press, en la que ha remarcado que "el único camino" de García Ortiz es la dimisión, después de que el Tribunal Supremo (TS) acordara esta misma semana enviarle al banquillo, aunque todavía sin fecha definida.

"(Pedro Sánchez) le respalda porque necesita al fiscal general del Estado como su fiscal, y no ha tenido ningún tipo de empaque en reconocer que depende de él, que para eso lo ha nombrado. (...) Tengo hasta mis dudas de si (Ortiz) no ha presentado su dimisión en algún momento y Pedro Sánchez le ha dicho: 'tú aguantas ahí, que yo te necesito'", ha opinado la dirigente 'popular'.

Preguntada sobre si el PP modificará la forma de nombrar al fiscal general si llega a la Moncloa, Gamarra ha reiterado algunas medidas ya anunciadas por el líder de su formación, Alberto Núñez Feijóo, como establecer que el informe favorable de idoneidad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sea preceptivo en el nombramiento, y que las investigaciones judiciales sobre el cargo sean motivo de cese.

Por otro lado, la vicesecretaria ha subrayado la "anomalía democrática" que supone que un fiscal sometido al principio de jerarquía sea el que vaya a interrogar a su superior en un procedimiento penal.

