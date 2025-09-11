Espana agencias

El Parlamento de Navarra remite al Supremo información sobre los pagos a Santos Cerdán en su etapa de electo foral

El Parlamento de Navarra ha remitido este jueves al Tribunal Supremo los pagos realizados al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en su etapa de parlamentario foral, entre los años 2014 y 2017.

Así lo ha indicado el presidenta de la Cámara foral, Unai Hualde (PNV), en un mensaje publicado en la red X, en la que incide que desde el Parlamento foral han atendido el requerimiento del Supremo, que instruye la causa concerniente al exdiputado socialista navarro.

"El Parlamento de Navarra sí colabora con la investigación contra la corrupción desde la total transparencia. Hoy hemos remitido al Tribunal Supremo los pagos realizados a Santos Cerdan en su etapa de parlamentario foral entre los años 2014 a 2017, atendiendo a su requerimiento", ha explicado Unai Hualde.

Por contra, cabe recordar que la semana pasada el presidente del Parlamento foral expresó su sorpresa por haber conocido "por los medios de comunicación" la resolución del Tribunal Supremo por la que se deniega al Legislativo foral documentación del 'caso Koldo' para su comisión de investigación sobre adjudicaciones públicas.

"No deja de sorprender conocer por los medios de comunicación una resolución del Tribunal Supremo denegando documentación solicitada por la comisión de investigación del Parlamento de Navarra que aún no ha sido notificada a nuestra institución. Preocupante forma de funcionar", señaló Hualde.

