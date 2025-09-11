Espana agencias

El Parlamento de Navarra guarda un minuto de silencio en condena del "genocidio del pueblo palestino"

Por Newsroom Infobae

El Parlamento de Navarra ha abierto el primer pleno del nuevo período de sesiones con un minuto de silencio para, según acordó la Mesa el pasado lunes, "manifestar la más firme y rotunda condena" del Legislativo foral "al genocidio del pueblo palestino a manos de Israel".

El gesto de la Cámara ha incluido la lectura del acuerdo por parte del presidente del Parlamento foral, Unai Hualde.

Según el acuerdo aprobado, la Mesa del Parlamento de Navarra manifiesta "su más firme y rotunda condena al genocidio que está sufriendo el pueblo palestino a manos del Estado de Israel".

De la misma manera, reclama a la comunidad internacional en general y la UE en particular una "mayor implicación a la hora de exigir a Israel un alto el fuego definitivo, así como avanzar hacia un proceso político que restaure la paz y la seguridad de la región mediante la materialización de la solución de los dos Estados y la celebración de una Conferencia de Paz internacional".

El contenido de dicho acuerdo había sido rechazado previamente (en la Junta de Portavoces) como declaración institucional, con el voto en contra del Grupo Mixto (Vox) y la abstención del PPN. Ambos textos fueron presentados por PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin y contaron con el respaldo añadido de UPN y EH Bildu.

