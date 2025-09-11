El litro de aceite de oliva virgen extra sube y se acerca de nuevo a los 4 euros en origen

Madrid, 11 sep (EFECOM).- El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), en su último informe de precios medios nacionales a salida de almazara, apunta a que en la semana 36 (del 1 al 7 de septiembre), el precio medio del virgen extra se ha situado en 3,98 euros/kilo, un 3,6 % más caro que una semana antes.

En la semana 35 (del 25 al 31 de agosto) su precio se disparó un 8,06 %, hasta los 3,94 euros/kg, respecto a la semana 34.

El precio del aceite de oliva en origen tuvo una tendencia bajista los primeros meses de 2025; la primera semana el virgen extra se fijaba de media en 4,39 euros/kg, una cifra que en mayo se redujo a 3,49 euros/kg pero que a finales de julio se incrementó hasta los 3,69 euros/kg.

Tras las campañas 2022/23 y 2023/24 de muy bajas cosechas por la sequía que se tradujeron en un alza muy importante de los precios del aceite.

Las cotizaciones en origen del virgen extra crecieron un 158,20 %, al pasar de los 3,35 euros/litro (1 de julio de 2022) hasta los 8,65 euros/litro (1 de marzo de 2024), según los datos del observatorio de precios Infaoliva, con un máximo de 8,98 euros/litro el 15 de enero de 2024.

La actual campaña 2024/25, con un volumen más normalizado, ha tenido una tendencia progresiva a la baja.

El MAPA, ante las abundantes lluvias y las temperaturas suaves de primavera, no descartaba una "cosecha cuantiosa en 2025/26", por lo que en agosto sometió a consulta pública un proyecto de norma de comercialización de aceite para poder activar en la próxima campaña la retirada de producto para evitar su venta por debajo de costes.

La posible aplicación del mecanismo de retirada del mercado de aceite para la próxima campaña está a la espera de la publicación de la orden definitiva que, según ha precisado Agricultura, solo se realizará "si finalmente se constatan estimaciones de producciones elevadas de aceite de oliva y posibles desajustes de mercado".

España produjo esta campaña 1,41 millones de toneladas y en estos momentos las existencias se sitúan en 412.612 toneladas, después de haber comercializado 1,32 millones, el 93 % de lo producido, según los datos difundidos este jueves por la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA).

De esas 412.612 toneladas que había a 31 de agosto, 235.426 toneladas están en las 1.846 almazaras que hay en España (322.000 toneladas a finales de julio), 165.842 toneladas en manos de la distribución (188.000 toneladas a 31 de julio) y 3.344 en las instalaciones de la Fundación Patrimonio Comunal Olivarero.

Desde la asociación agraria COAG Jaén han apuntado que las salidas de aceite solo en agosto han alcanzado las 84.335, frente a las 51.211 toneladas del de 2024, cuando este mes es considerado de "vacaciones" para el mercado del aceite de oliva.

Esta organización ha recalcado que septiembre es un "mes decisivo" de cara a la producción para la próxima campaña, que oficialmente comienza el 1 de octubre, un periodo en el que, por ahora, la falta de lluvias "se nota ya en el campo", donde "puede verse aceitunas arrugadas, incluso en algunos olivos de regadío".

A esto ha sumado la vecería propia del cultivo del olivar, las altas temperaturas de los últimos meses y los ataques de plagas, que no afectan a la calidad, pero sí a la producción. EFECOM