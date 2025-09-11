Espana agencias

El instituto estadístico francés aumenta su previsión de crecimiento al 0,8 % este año

Por Newsroom Infobae

Guardar

París, 11 sep (EFECOM).- La economía francesa crecerá este año un 0,8 %, es decir, un poco más de lo que esperaba el Gobierno que acaba de dimitir, según el Instituto Nacional de Estadística (INSEE), que ha revisado al alza en dos décimas su previsión anterior.

En su nota de coyuntura publicada este jueves, el INSEE subraya que ese crecimiento se debe a unos pocos sectores que mantienen la actividad a flote, básicamente el turismo, el mercado inmobiliario, la aeronáutica y la agricultura.

La otra cara de la moneda es el pesimismo de los consumidores, con una confianza que está retrocediendo de forma casi ininterrumpida desde el verano de 2024 y eso pese a que gracias a una inflación limitada (únicamente del 1,2 % en diciembre pasado) la progresión del poder adquisitivo es mayor que en otros países europeos.

El instituto estadístico hace notar que esa fractura entre las percepciones individuales y los datos macroeconómicos se observa, por ejemplo, en el mercado de trabajo, ya que el temor a quedarse en paro alcanza un máximo en los diez últimos años (si se excluye la crisis de la covid-19) cuando el empleo ha resistido muy bien y no se prevé más que un ligero aumento del desempleo a fines de año al 7,6 %.

Detrás de ese ambiente está en particular la incertidumbre por las consecuencias de la situación política, con un nuevo episodio de crisis esta semana con la caída del Gobierno del primer ministro centrista François Bayrou por el severo revés de la Asamblea Nacional contra su proyecto de ajuste presupuestario.

Bayrou pretendía que los diputados validaran su diagnóstico sobre la delicada situación de las finanzas públicas -el déficit el pasado año alcanzó el 5,8 % del producto interior bruto (PIB) y en 2025 se espera del 5,4 %- y sus planes para reducirlo en casi 44.000 millones de euros en 2026.

En ese contexto, el INSEE advierte de que "los motores de la economía francesa en 2025 no parecen duraderos" ya que el crecimiento se explica por "un fuerte movimiento de reconstitución de existencias tras dos años en que las empresas los habían solicitado de forma masiva".

La principal buena noticia llega del sector de la construcción, ya que tras tres años de fuerte retroceso, la actividad ha dejado de disminuir y las empresas son ahora mucho más optimistas sobre sus perspectivas de cara al futuro.

Los autores del informe calculan que el PIB, que progresó un 0,1 % en el primer trimestre, ha subido un 0,3 % en el segundo y va mantener prácticamente la cadencia, con un 0,3 % en el tercero y un 0,2 % en el último. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Planas fija un frente común con el sector pesquero para defender fondos justos en la UE

Infobae

El TJUE anula la ayuda de Hungría a dos reactores nucleares financiados por Rusia

Infobae

El nuevo plan contra la pobreza energética asegura el suministro a los más vulnerables

Infobae

Temas del día de EFE Economía del jueves, 11 de septiembre de 2025 (19:00 horas)

Infobae

El turismo internacional crece un 5 % hasta junio y un 4 % respecto al nivel prepandemia

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Galicia responde a Puente y

Galicia responde a Puente y tacha de “ocurrencia” la posible demanda de Renfe por los cortes ferroviarios: “¿Quién debería indemnizar a quién?”

El Gobierno responde a Netanyahu: tacha de “falsos y calumniosos” sus comentarios sobre las amenazas de España a Israel

La línea 7B del Metro de Madrid reabrirá en noviembre tras tres años cerrada: 73 casas demolidas y cientos de familias afectadas

Así funciona la “estafa de los abogados” en WhatsApp: “No pinches en enlaces desconocidos”

Ayuso presenta 50 medidas para marcar la hoja de ruta de la Comunidad de Madrid: rebajas fiscales a empresas y menos impuestos a jóvenes que estudien y trabajen

ECONOMÍA

Miguel Benito Barrionuevo, abogado, explica

Miguel Benito Barrionuevo, abogado, explica la guía definitiva para entender tu nómina

Javier Gil, investigador del CSIC, sobre los que especulan con la vivienda: “Cuantas más propiedades acumules, más impuestos tienes que pagar”

El campo español teme perder financiación en la nueva política agraria europea: “La alimentación deja de ser una prioridad y ahora lo es la defensa”

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 4 de este 11 septiembre

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

La UEFA dice no al

La UEFA dice no al partido Villarreal - FC Barcelona en Miami, aunque iniciará una ronda de consultas

El Metropolitano será sede de la Champions 2027 por segunda vez en la historia

El dinero que podría pagar el FC Barcelona por el retraso con la reapertura del Camp Nou: se trata de cláusulas millonarias

La policía detiene a dos activistas durante la etapa 18 de La Vuelta que intentaban saltar la valla para interrumpir el paso de los ciclistas

Toni Bou extiende su reinado en el trial y suma 38 títulos mundiales a su palmarés: ha hecho historia gracias a su rueda trasera