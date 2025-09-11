El instituto estadístico francés aumenta su previsión de crecimiento al 0,8 % este año

París, 11 sep (EFECOM).- La economía francesa crecerá este año un 0,8 %, es decir, un poco más de lo que esperaba el Gobierno que acaba de dimitir, según el Instituto Nacional de Estadística (INSEE), que ha revisado al alza en dos décimas su previsión anterior.

En su nota de coyuntura publicada este jueves, el INSEE subraya que ese crecimiento se debe a unos pocos sectores que mantienen la actividad a flote, básicamente el turismo, el mercado inmobiliario, la aeronáutica y la agricultura.

La otra cara de la moneda es el pesimismo de los consumidores, con una confianza que está retrocediendo de forma casi ininterrumpida desde el verano de 2024 y eso pese a que gracias a una inflación limitada (únicamente del 1,2 % en diciembre pasado) la progresión del poder adquisitivo es mayor que en otros países europeos.

El instituto estadístico hace notar que esa fractura entre las percepciones individuales y los datos macroeconómicos se observa, por ejemplo, en el mercado de trabajo, ya que el temor a quedarse en paro alcanza un máximo en los diez últimos años (si se excluye la crisis de la covid-19) cuando el empleo ha resistido muy bien y no se prevé más que un ligero aumento del desempleo a fines de año al 7,6 %.

Detrás de ese ambiente está en particular la incertidumbre por las consecuencias de la situación política, con un nuevo episodio de crisis esta semana con la caída del Gobierno del primer ministro centrista François Bayrou por el severo revés de la Asamblea Nacional contra su proyecto de ajuste presupuestario.

Bayrou pretendía que los diputados validaran su diagnóstico sobre la delicada situación de las finanzas públicas -el déficit el pasado año alcanzó el 5,8 % del producto interior bruto (PIB) y en 2025 se espera del 5,4 %- y sus planes para reducirlo en casi 44.000 millones de euros en 2026.

En ese contexto, el INSEE advierte de que "los motores de la economía francesa en 2025 no parecen duraderos" ya que el crecimiento se explica por "un fuerte movimiento de reconstitución de existencias tras dos años en que las empresas los habían solicitado de forma masiva".

La principal buena noticia llega del sector de la construcción, ya que tras tres años de fuerte retroceso, la actividad ha dejado de disminuir y las empresas son ahora mucho más optimistas sobre sus perspectivas de cara al futuro.

Los autores del informe calculan que el PIB, que progresó un 0,1 % en el primer trimestre, ha subido un 0,3 % en el segundo y va mantener prácticamente la cadencia, con un 0,3 % en el tercero y un 0,2 % en el último. EFECOM