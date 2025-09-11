El Gobierno justifica la ausencia de Sánchez en la votación de la jornada laboral y dice que la volverán a presentar

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha defendido la ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la votación sobre la reducción de la jornada laboral que se produjo en la víspera en el Congreso, señalando que su voto no iba a permitir sacarla adelante y asegura que volverán a presentar esta iniciativa.

Torres responde así a las críticas lanzadas por el Partido Popular, que afeó a Sánchez que acudiese al cine --al estreno de la película de Alejandro Amenábar sobre Cervantes-- a la misma hora que el Gobierno perdía esta votación en la Cámara Baja.

"¿Es que con el voto de Pedro Sánchez hubiésemos aprobado ayer la reducción de la reforma laboral?", ha indicado el ministro en declaraciones a 'la Sexta' recogidas por Europa Press, señalando que tanto Junts como el PP habían anunciado que no pensaban retirar las enmiendas a la totalidad que impidieron seguir tramitando la norma.

Torres ha cargado contra los 'populares' y les ha acusado de "cinismo" y "falta de coherencia" por impedir la aprobación de esta medida y a la vez criticar la ausencia de Sánchez, cuyo voto no era decisivo para cambiar el resultado final.

En la misma línea el ministro ha acusado a los de Alberto Núñez Feijóo de no tener en cuenta el interés general y votar en contra de medidas sociales con el único fin de infligir una derrota al Gobierno y solamente dar su voto si el Ejecutivo ya tiene garantizada una mayoría. A su juicio no es Sánchez quien pierde sino los ciudadanos que no se benefician de esas medidas.

En todo caso ha asegurado que volverán a llevar la reducción de jornada laboral a 37.5 horas semanales al Congreso. "Lo vamos a volver a intentar, lo vamos a volver a llevar", ha indicado. Además ha pedido a la ciudadanía que saque sus conclusiones ante el sentido del voto de los distintos partidos. "Qué sentido tiene votar en contra de mejorar la vida de tantos millones de trabajadores", se ha quejado.

PRESUPUESTOS

Por otro lado, sobre si esta derrota parlamentaria --en el proyecto estrella del socio minoritario del Gobierno, Sumar, para esta legislatura-- complica todavía más la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, asegura que están trabajando para presentarlos.

Así ha indicado que todos los ministerios están actualizando sus números que trasladan a Hacienda con la voluntad de presenar nuevas cuentas generales, tal como indicó recientemente Sánchez en una entrevista en televisión.

"Haremos unas cuentas presupuestarias que van a ser más sociales, con mayor apuesta en el Estado del Bienestar y que seguirá avanzando en la recuperación económica que es obvia de nuestro país y una vez que se tengan esos números a ver quiénes son los que se oponen a esos presupuestos", ha retado.

Así ha insistido en que el Ejecutivo presentará el anteproyecto y por tanto el resto de grupos políticos se tendrá que manifestar al respecto.