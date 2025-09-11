Espana agencias

El Consell de Mallorca pide la dimisión del delegado del Gobierno en Baleares por su gestión de la crisis migratoria

El pleno del Consell de Mallorca, con los votos del PP, Vox y El PI, ha aprobado una moción para exigir la dimisión del delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, por su gestión de la crisis migratoria.

La iniciativa, propuesta por el grupo 'popular', ha sido debatida y votada en la sesión plenaria que se está celebrando este jueves en la institución insular.

El texto aprobado, ha informado el PP de Mallorca en un comunicado, también incluye el rechazo al reparto de menores migrantes procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla, el apoyo a los recursos judiciales interpuestos por el Govern contra esta medida y la reclamación urgente para que los efectivos de Frontex controlen la llegada de pateras al archipiélago.

"La situación es insostenible: cada dos horas llega una patera a nuestras costas y el sistema de menores está desbordado. Ante esta realidad no podemos continuar con el silencio cómplice de la Delegación del Gobierno", ha sostenido la portavoz de los 'populares' en el Consell de Mallorca, Núria Riera.

El sistema de protección de menores atiende a 460 menores extranjeros no acompañados --dos de cada tres-- y la institución insular no dispone de "más espacios ni profesionales para atender con dignidad a estos jóvenes mientras el Gobierno continúa sin aportar recursos ni soluciones", ha lamentado la consellera.

El PP ha asegurado que "continuará defendiendo Mallorca ante una crisis sin precedentes" y ha instado a todas las instituciones a "poner fin a la improvisación y el abandono de responsabilidades por parte del Gobierno central".

REPROBACIÓN A CLADERA Y SERRA

El pleno del Consell de Mallorca ha aprobado otra moción, presentada de forma conjunta por el PP y Vox, para reprobar a la expresidenta de la institución Catalina Cladera y al que fuera su conseller de Deportes, Andreu Serra, por la gestión de la concesión del restaurante del Hipódromo de Son Pardo.

Según una sentencia judicial, la antigua concesionaria dejó a deber una deuda superior a los 345.000 euros, ha recordado el PP de Mallorca en otro comunicado.

La reprobación ha recibido el apoyo de los dos grupos ponentes, la abstención de El PI y el rechazo del PSIB y de MÉS per Mallorca.

"Es un acto de justicia institucional ante una gestión completamente negligente y opaca, que ha causado un grave perjuicio económico a las arcas públicas", ha sostenido el portavoz adjunto del PP, Bernat Vallori.

A su parecer, Cladera y Serra "miraron hacia otro lado mientras se dejaban de ingresar fondos que pertenecen a todos los mallorquines". "Solo actuaron días antes de las elecciones, en un intento desesperado por tapar su irresponsabilidad. Es inadmisible que ahora pretendan dar lecciones desde la oposición", ha añadido.

