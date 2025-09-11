Espana agencias

El Congreso informa al Supremo de los pagos a Cerdán: más de 40.000 euros en kilometraje

El Congreso de los Diputados ha enviado al instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, la información que le reclamó sobre los pagos efectuados al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán entre 2014 y 2024, que incluyen más de 40.000 euros en kilometraje.

En la documentación, a la que ha tenido acceso Europa Press, consta que la Cámara Baja pagó a Cerdán entre 2019 y el pasado junio, periodo en el que formó parte de la sede legislativa, un total de 40.928,80 euros solo en concepto de kilometraje.

De esta forma, el Congreso cumple con el requerimiento del Supremo, que solicitó la misma información al Ayuntamiento de Milagro y al Parlamento de Navarra, de los que también formó parte Cerdán; y al PSOE, en cuyo caso también reclamó los datos sobre las donaciones efectuadas por el ex dirigente socialista.

MÁS DE 400.000 EUROS DEL AYUNTAMIENTO DE MILAGRO

El Ayuntamiento de Milagro también ha contestado ya a la petición del Supremo y, según la documentación a la que ha tenido acceso esta agencia de noticias, abonó 403.253,44 euros a Cerdán entre mayo de 2019 y diciembre de 2024.

Puente dio este paso después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le avisara de que había discrepancias entre los datos recabados por Hacienda y los reflejados en las cuentas bancarias de Cerdán.

Así, en lo tocante al Congreso, Hacienda detectó ingresos en esos años por 543.656,84 euros, mientras que en cuentas bancarias la UCO solo encontró 35.453,20 euros. Con las donaciones de Cerdán al PSOE ocurrió lo mismo, con 32.194,98 euros localizados por la Agencia Tributaria y solo 5.700 euros transferidos desde las cuentas bancarias del ex 'número tres' al partido por ese concepto.

La UCO ya advirtió ese mismo desfase en los movimientos del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos que, según explicaron fuentes socialistas, se debía a que el grupo parlamentario hace de intermediario entre la Cámara Baja y sus diputados para detraer las aportaciones voluntarias que éstos acceden a realizar al PSOE.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))

