Condenadas la exvicepresidenta y exdelegada de Ceuta por la devolución de 55 menores marroquíes en 2021

La sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Ceuta, ha dictado sentencia este jueves contra la exvicepresidenta de la Ciudad Autónoma de Ceuta Mabel Deu y la exdelegada del Gobierno Salvadora Mateos por la repatriación ilegal de 55 menores migrantes no acompañados hacia Marruecos en agosto de 2021 tras la entrada masiva de personas en mayo.

El fallo establece para las dos exresponsables políticas una pena de nueve años de inhabilitación especial para desempeñar cargos o empleos públicos. Los magistrados concluyen que con su actuación vulneraron tanto la Ley de Extranjería como la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas.

Los hechos se enmarcan en la conocida "crisis migratoria de mayo de 2021", cuando alrededor de 10.000 personas -incluido un millar de menores- cruzaron desde Marruecos a Ceuta en apenas 48 horas.

Durante el juicio, la Fiscalía había solicitado una inhabilitación de 12 años para cada una de las acusadas, mientras que las acusaciones particulares, ejercidas por la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado y por la Asociación L'Escola, reclamaban 15 años. Tanto el Ministerio Público como estas entidades pidieron además que se les retiraran los honores vinculados a los cargos que ocupaban, una medida que finalmente ha sido aceptada por el tribunal.

Entre el 13 y el 16 de agosto de 2021 se ejecutaron las devoluciones de más de 50 menores marroquíes que habían entrado en Ceuta, organizadas en grupos de 15 al día. El procedimiento se llevó a cabo sin abrir expedientes individuales, sin garantizar el derecho de audiencia, sin asistencia letrada y sin la intervención del Ministerio Fiscal. La Administración justificó las repatriaciones en el acuerdo bilateral de 2007 entre España y Marruecos, aunque la justicia ha concluido que se actuó al margen de la normativa española e internacional.

En la vista oral celebrada en junio, tanto Deu como Mateos defendieron que actuaron siguiendo las instrucciones del Ministerio del Interior, que ordenó la aplicación del acuerdo de 2007. Esa circunstancia llevó a la presidenta del tribunal, Rosa de Castro, a ordenar un careo entre Deu y el entonces secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, quien firmó la orden. Sin embargo, durante su declaración Pérez mostró lagunas de memoria sobre lo ocurrido y el documento en cuestión carecía de firma y sello oficial.

La Fiscalía de Ceuta recalcó en el juicio que las administraciones implicadas no solicitaron en ningún momento su participación. El Ministerio Público tuvo conocimiento de las repatriaciones apenas un día antes de que se iniciaran, el 13 de agosto de 2021.